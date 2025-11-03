Θέρμο: Δυναμικό παρών των πολιτών στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα ΕΛΤΑ

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή των πολιτών στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Θέρμο, με αφορμή την απόφαση για το επικείμενο κλείσιμο του καταστήματος των ΕΛΤΑ της περιοχής.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από το κατάστημα των ΕΛΤΑ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή του στο ενδεχόμενο παύσης λειτουργίας μιας τόσο σημαντικής δημόσιας υπηρεσίας για την ευρύτερη περιοχή της Τριχωνίδας.

Την εκδήλωση συντόνισε ο Δήμαρχος Θέρμου κ. Σπύρος Κωνσταντάρας , ο οποίος τόνισε τη ζωτική σημασία της διατήρησης του ταχυδρομείου για την εξυπηρέτηση των κατοίκων, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων και των απομακρυσμένων κοινοτήτων.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, ο Δήμαρχος συνδέθηκε ζωντανά με την ΕΡΤ και μίλησε στην εκπομπή του δημοσιογράφου Γιώργου Σιαδήμα, μεταφέροντας πανελλαδικά τη φωνή και το αίτημα των πολιτών του Θέρμου.

Στη συγκέντρωση απηύθυναν χαιρετισμούς και τοποθετήσεις:

ο πρώην Δήμαρχος Θέρμου κ. Θεόδωρος Πορφύρης,

ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μίλτος Ζαμπάρας,

ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ Θέρμου κ. Γιάννης Τριανταφυλλάκης,

το μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Θέρμου κ. Γεώργιος Τσούνης,

και ο εκπρόσωπος των συνταξιούχων εργαζομένων των ΕΛΤΑ και πρώην δημοτικός σύμβουλος κ. Αριστείδης Κατσαρός.

Όλοι οι ομιλητές στάθηκαν στην κοινωνική, οικονομική και συμβολική αξία της λειτουργίας του ταχυδρομικού γραφείου Θέρμου, υπογραμμίζοντας πως η κατάργησή του θα πλήξει ανεπανόρθωτα την καθημερινότητα των κατοίκων και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας.

Ο Δήμαρχος Θέρμου τόνισε πως ο αγώνας για την παραμονή των ΕΛΤΑ Θέρμου θα συνεχιστεί με κάθε πρόσφορο μέσο, μέχρι να ανακληθεί οριστικά η απόφαση κλεισίματος.

Δείτε φωτογραφίες:

Πηγή : thermonews.gr