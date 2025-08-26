Θέρμο: Δώρα και χαμόγελα μοίρασε ο Παναιτωλικός στην κατασκήνωση της Αγίας Σοφίας
Δώρα και χαμόγελα μοίρασε στο Θέρμο ο Παναιτωλικός σε μία συγκινητική επίσκεψη που πραγματοποίησαν ποδοσφαιριστές της ομάδας στην κατασκήνωση στην Αγία Σοφία.
Σε σχετική ανακοίνωση ο δήμαρχος Θέρμου, κ. Σπύρος Κωνσταντάρας αναφέρει:
«Μια όμορφη και συγκινητική επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στην καινούργια κατασκήνωση της Αγίας Σοφίας Θέρμου, όπου βρέθηκαν κοντά στους μικρούς κατασκηνωτές επαγγελματίες ποδοσφαιριστές του Παναιτωλικού.
Συγκεκριμένα, οι Απόστολος Αποστολόπουλος, Γιώργος Αγαπάκης, Χρήστος Μπελεβώνης και Σωτήρης Κοντούρης επισκέφθηκαν την κατασκήνωση, προσφέροντας χαρά και χαμόγελα στα παιδιά.
Οι παίκτες χάρισαν ποδοσφαιρικές μπάλες στους μικρούς κατασκηνωτές, οι οποίοι δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους, ενώ είχαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν και να ζωγραφίσουν μαζί τους.
Ευχαριστούμε την ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ για την επίσκεψη και την Διευθύντρια της Κατασκήνωσης κα Μιχαέλα Κόκκοτου για την οργάνωση της ξεχωριστής δράσης για τα παιδιά .
Συνεχίζουμε όλοι ΜΑΖΙ».
Δείτε φωτογραφίες: