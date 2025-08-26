Θέρμο: Δώρα και χαμόγελα μοίρασε ο Παναιτωλικός στην κατασκήνωση της Αγίας Σοφίας

Σε σχετική ανακοίνωση ο δήμαρχος Θέρμου, κ. Σπύρος Κωνσταντάρας αναφέρει:

Συγκεκριμένα, οι Απόστολος Αποστολόπουλος, Γιώργος Αγαπάκης, Χρήστος Μπελεβώνης και Σωτήρης Κοντούρης επισκέφθηκαν την κατασκήνωση, προσφέροντας χαρά και χαμόγελα στα παιδιά.

Οι παίκτες χάρισαν ποδοσφαιρικές μπάλες στους μικρούς κατασκηνωτές, οι οποίοι δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους, ενώ είχαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν και να ζωγραφίσουν μαζί τους.