Θέρμο: Διπλή συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη

Διπλή συνεδρίαση θα διεξαχθεί διά ζώσης για το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου την ερχόμενη Τετάρτη.

Η ανακοίνωση του Δήμου Θέρμου:

Την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025 θα διεξαχθούν διά ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Θέρμου δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η πρώτη συνεδρίαση, ώρα 18:00, είναι ειδική με μοναδικό θέμα την έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων Δημοτικής Επιτροπής Α΄ εξαμήνου έτους 2025 (από 01-01- 2025 μέχρι 30-06-2025).

Η δεύτερη συνεδρίαση, ώρα 18:30, είναι τακτική με οχτώ (8) στην ημερήσια διάταξη, ως εξής:

«Έγκριση της αριθ. 7/2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωση Αγίας Σοφίας Θέρμου με θέμα: «Έγκριση φιλοξενίας στην κατασκήνωση Αγίας Σοφίας φοιτητών από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ στα πλαίσια του μαθήματος «Ανάλυση και Μελέτη Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων»» «Έγκριση της αριθ. 8/2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωση Αγίας Σοφίας Θέρμου με θέμα: «Έγκριση φιλοξενίας στην κατασκήνωση Αγίας Σοφίας του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων του τμήματος Αγρινίου»» «Προγραμματισμός διοργάνωσης εκδηλώσεων» «Αναμορφώσεις προϋπολογισμού Δήμου Θέρμου οικονομικού έτους 2025» «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού από 01-

07-2025 έως 30-09-2025» «Έγκριση κατάθεσης αίτησης υποψηφιότητας Δήμου Θέρμου για συμμετοχή στο πρόγραμμα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας «Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026» «Περί αιτήματος της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΘΕΡΜΟΥ» για έκφραση έμπρακτης στήριξης προς τον Δήμαρχο και τα 20 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καισαριανής ενάντια στη δίωξή τους με βάση τον ν. 4915/2022 και τον νόμο του Καλλικράτη με την κατηγορία της «παράβασης καθήκοντος με δόλο»» «Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Υφιστάμενες Γραμμές Μεταφοράς (ΓΜ) Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας (Τμήμα Δ’)» (ΠΕΤ 2406014619)»

Οι συνεδριάσεις θα μεταδίδονται ζωντανά μέσω διαδικτύου και είναι δυνατή η παρακολούθησή τους στην ιστοσελίδα του Δήμου (https://www.dimos-thermou.gr)επιλέγοντας πάνω δεξιά την επιλογή «Δείτε live το Συμβούλιο». Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη την ώρα των συνεδριάσεων. Εναλλακτικά είναι δυνατή η παρακολούθηση των συνεδριάσεων στο κανάλι του Δήμου Θέρμου στο Youtube, όπου είναι αποθηκευμένες σε video και όλες οι συνεδριάσεις και είναι δυνατό να αναζητηθούν ανά πάσα στιγμή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ