Θέρμο: Χωρίς κλήσεις της Τροχαίας φέτος η συναυλία - Δικαιωμένος ο Σπ. Κωνσταντάρας

Χωρίς κλήσεις της Τροχαίας στο Θέρμο, η φετινή συναυλία στο πλαίσιο των εορτών Κοσμά Αιτωλού με Μενιδιάτη, Γιαννιά και Master Tempo σημείωσε, με τον δήμαρχο Σπ. Κωνσταντάρα να αισθάνεται δικαιωμένος για πέρυσι.

Στα πλαίσια των εορτών Κοσμά Αιτωλού, η εκδήλωση με τους Μενιδιάτη, Γιαννιά και Master Tempo σημείωσε επιτυχία, προσέλκυσε κόσμο και ο δήμαρχος- εμφανώς ικανοποιημένος- εκφράζει ευχαριστίες σε επισκέπτες και ιδιαίτερα στις Αστυνομικές αρχές.

Και αυτό γιατί η περσινή συναυλία με το Γιάννη Πλούταρχο συνοδεύτηκε με δεκάδες κλήσεις από την Τροχαία για παράνομο παρκάρισμα.

«Η δικαίωση μας για τα περσινά γεγονότα ήρθε με ένα χρόνο καθυστέρηση, οπότε συνεχίζουμε με εκδηλώσεις παρά με ανακοινώσεις», αναφέρει ο δήμαρχος Θέρμου, Σπύρος Κωνσταντάρας, σε ανάρτηση του.

Πέρυσι ο ίδιος ήταν αρκετά επικριτικός για τους χειρισμούς από την πλευρά της Αστυνομίας, φέτος όμως στην ανάρτησή του αναφέρει : «Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Θέρμου που με υποδειγματικό σχέδιο βοήθησαν την είσοδο , στάθμευση και έξοδο των οχημάτων από την πόλη. Αξίζουν τα συγχαρητήρια στον αναπληρωτή διοικητή του ΑΤ κύριο Βασίλειο Καραγκούνη (που αναπλήρωνε τον εν αδεία ευρισκόμενο διοικητή ) και όλους τους συμμετέχοντες αστυνομικούς» .

Εφημερίδα «Συνείδηση»