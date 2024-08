Θέρμο: Απόψε η συναυλία του Μανώλη Κονταρού και αύριο του Γιάννη Πλούταρχου - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Η αποψινή συναυλία με τον Μανώλη Κονταρό είναι σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου Θέρμου, όπου απόψε (20/08/24) θα τραγουδίσει στο Θέρμο ο Μανώλης Κονταρός και αύριο (21/08/24) ο Γιάννης Πλούταρχος και η κόρη του Κατερίνα!

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Τρίτη 20 Αυγούστου 2024

11:00 Εκδήλωση για την Αιτωλική διατροφή με θέμα «Ο δρόμος της διατροφής στην Αιτωλία» με τον κ. Γεώργιο Σταμάτη, Φιλόλογο, Αρχαιολόγο MSc., & Πρόεδρο της Ιστορικής & Αρχαιολογικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδας, από την «Εταιρεία Φίλων Μουσείου και Αρχαιολογικού Χώρου Θέρμου» σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Θέρμου. (Χώρος διεξαγωγής - Πλατεία Νικολίτσα).

20:00 Εκδήλωση περιήγησης από τα πέρατα του Σύμπαντος και των σύγχρονων θεωριών Γένεσις, έως τον πλανήτη μας και την ευθύνη μας για αειφόρα επιβίωση.

Θέμα: «ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ... ΤΗ ΓΗ»,

με ομιλητές τους :

1) κ. Σπύρο Μαργέτη Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του ΚΕΝΤ, Οχάιο και μετακλητός Διευθυντής προγραμμάτων Πυρηνικών ερευνών του Υπουργείου Ενέργειας ΗΠΑ.

2) Dr Costas Velis BSc MSc DIC PhD Miustp MCIWM, Lecturer in Resource Efficiency Systems in University of Leeds.

Εξωτερικός χώρος Ιδρύματος «Λάμπρου & Ερασμίας Λόη».

21:30 Μουσική εκδήλωση με τον Μανώλη Κονταρό σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. (Χώρος διεξαγωγής - Πλατεία Θέρμου).

Τετάρτη 21 Αυγούστου 2024

11:30 Σεμινάριο Κεραμικής - Αγγειοπλαστικής για μικρούς και μεγάλους με διδάσκουσα την κυρία Μαρία Γούργαρη, Κεραμίστρια - Αγγειοπλάστρια στο χώρο της Πηγής.

21:30 Μουσική εκδήλωση με τον Γιάννη Πλούταρχο (Χώρος Εκδηλώσεων).