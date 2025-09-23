Θέρμο: Αναβαθμίζονται οι δρόμοι σε Πετροχώρι και Αβαρίκο με ασφαλτόστρωση

Αναβαθμίζονται οι δρόμοι σε περιοχές του Θέρμου και συγκεκριμένα σε Πετροχώρι και Αβαρίκο με ασφαλτόστρωση, στο πλαίσιο του προγράμματος συντηρήσεων με πόρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Σε σχετική ανάρτηση ο δήμαρχος Θέρμου, κ. Σπύρος Κωνσταντάρας αναφέρει:

«Συντήρηση με ασφαλτοτάπητα τμημάτων του δρόμου Θέρμου - Πετροχωρίου που είχαν υποστεί εμφανή διάβρωση.

Ακολουθεί αύριο συντήρηση στο δρόμο Θέρμου - Αβαρικου μέσω του προγράμματος συντηρήσεων με πόρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ευχαριστίες στον Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη και στον Αντιπεριφερειάρχη Αθανάσιο Μαυρομμάτη που με συνεργασία συνεχίζουμε να κάνουμε καλύτερη την ζωή των πολιτών».

