Θέρμο: 20 Δεκεμβρίου το άναμμα του δέντρου στην Αγία Σοφία με την Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση

Στις 20 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το άναμμα του δέντρου με την Χριστουγεννιάτικη γιορτή στην Αγία Σοφία του Θέρμου

Ο Σύλλογος Νέων Αγίας Σοφίας ανακοίνωσε την τροποποίηση της ημερομηνίας και ώρας για τη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση «Χριστούγεννα στην Αγία Σοφία».

Η εκδήλωση, η οποία αρχικά είχε προγραμματιστεί για άλλη ημέρα, θα πραγματοποιηθεί τελικά την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου, με ώρα έναρξης τις 16:00 μ.μ.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει:

Άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου.

Διανομή γλυκισμάτων.

Face Painting.

Εκπλήξεις.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχει επίσης η Ελισάβετ Καραθανάση.

Ο Σύλλογος Νέων Αγίας Σοφίας προσκαλεί τους κατοίκους να παρευρεθούν στην Αγία Σοφία την νέα ημερομηνία, 20 Δεκεμβρίου στις 16:00.

thermonews.gr