Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου, 2025
Home Θέρμο

Θέρμο: 20 Δεκεμβρίου το άναμμα του δέντρου στην Αγία Σοφία με την Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Στις 20 Δεκεμβρίου θα  πραγματοποιηθεί το άναμμα του δέντρου με την Χριστουγεννιάτικη γιορτή στην Αγία Σοφία του Θέρμου

Ο Σύλλογος Νέων Αγίας Σοφίας ανακοίνωσε την τροποποίηση της ημερομηνίας και ώρας για τη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση «Χριστούγεννα στην Αγία Σοφία».

Η εκδήλωση, η οποία αρχικά είχε προγραμματιστεί για άλλη ημέρα, θα πραγματοποιηθεί τελικά την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου, με ώρα έναρξης τις 16:00 μ.μ.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει:

Άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου.

Διανομή γλυκισμάτων.

Face Painting.

Εκπλήξεις.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχει επίσης η Ελισάβετ Καραθανάση.

Ο Σύλλογος Νέων Αγίας Σοφίας προσκαλεί τους κατοίκους να παρευρεθούν στην Αγία Σοφία την νέα ημερομηνία, 20 Δεκεμβρίου στις 16:00.

thermonews.gr

