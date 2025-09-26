Θέρμο: 2.500 λιγότεροι κάτοικοι σε 25 χρόνια - Ζοφερό το δημογραφικό μέλλον

Ζοφερό δημογραφικά το μέλλον για το Θέρμο, καθώς προβλέψεις μιλούν για μείωση του πληθυσμού έως 45% μέχρι το 2050.

Η συνεχής μείωση των γεννήσεων αλλά η γήρανση του πληθυσμού συνθέτουν ένα ανησυχητικό σκηνικό, με τα πρόσφατα στοιχεία να είναι αποκαλυπτικά για το μέγεθος του προβλήματος.

«Ενώ ξέρουμε ότι Ελλάδα το 2050 θα είναι περίπου 8,5 με 9 εκατομμύρια, το ερώτημα το πραγματικό είναι πού θα έχουμε αυτήν τη μείωση. Τι θα συμβεί με το σύνολο της χώρας; Είναι η ίδια γεωγραφικά παντού ή κάποιες περιοχές πλήττονται πολύ περισσότερο; Και βέβαια έχουμε και τα θέματα της γήρανσης του πληθυσμού», λέει στο MEGA ο Νίκος Καρανικόλας, καθηγητής του ΑΠΘ.

«Η Ελλάδα έχει περίπου 12.500 οικισμούς. Το 10%, 1.200 οικισμοί, εξαφανίζονται, μηδέν κάτοικοι», σύμφωνα με έρευνα του ιδίου και συνεργατών του, έως το 2050.

«Ενώ στην Ελλάδα, πέρα από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, έχουμε 15 πόλεις που είναι σήμερα άνω των 50.000 κατοίκων, παραμένουν οι ίδιες. Την ίδια στιγμή, 8.000 περίπου χωριά είναι κάτω από 100 κατοίκους».

Όσο για πιθανές λύσεις, όπως προτείνει ο ίδιος:

– Στήριξη στην Ελληνίδα μάνα

– Σχολείο που προσέχει τα παιδιά ανάλογα με τις ανάγκες της μητέρας

