Θέρμη Θεσσαλονίκης: Μια 45χρονη επιχειρηματίας η ιδιοκτήτρια της Porsche που προκάλεσε το τροχαίο

Στην ταυτοποίηση του ιδιοκτήτη της Porsche που προκάλεσε το τροχαίο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης προχώρησε η αστυνομία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η Porsche που προκάλεσε το τροχαίο στη Θέρμη ανήκει σε μια γυναίκα 45 ετών επιχειρηματία από τη Θεσσαλονίκη. Η αστυνομία αναζητά την ιδιοκτήτρια που έχει επιχείρησεις μανικιούρ πεντικιούρ για να δώσει κατάθεση και παραμένει ακόμα άγνωστο ποιος ήταν στο τιμόνι του αυτοκινήτου.

Όλα έγιναν τα ξημερώματα της Παρασκευής (29.08.2025) όταν το πολυτελές αυτοκίνητο τρέχοντας με ιλιγγιώδη ταχύτητα, όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες εμβόλισε ένα άλλο ΙΧ στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα που έχουν τραυματιστεί σοβαρά και νοσηλεύονται στο ΑΧΕΠΑ.

Ο οδηγός της Porsche μετά το τροχαίο, έσπασε την ηλιοροφή του αυτοκινήτου και εξαφανίστηκε από το σημείο.

Το σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 5 τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, στο ρεύμα προς Χαλκιδική.

Tο ένα από τα δύο οχήματα που εμπλέκονται στο τροχαίο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα. Από τα συντρίμια του ανασύρθηκαν δύο άτομα, τα οποία νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, με τη γυναίκα να είναι σε σοβαρή κατάσταση.

«Υπάρχουν κάμερες και μπορούν να βρουν τον οδηγό»

Κάτοικος της περιοχής μιλώντας για το τροχαίο ανέφερε… «Εχω μάθει ότι ένα αυτοκίνητο πολυτελείας παρέσυρε και πέταξε από το δρομο ένα άλλο ΙΧ στο οποίο υπάρχουν δύο τραυματίες, ο ένας μάλιστα σοβαρά και ο άλλος οδηγός εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και έφυγε. Στον δρόμο αυτό γίνονται συχνά τέτοια ατυχήματα. Πριν χρόνια ένα αυτοκίνητο που πήγαινε προς Χαλκιδική έφυγε από τον δρόμο και είχαμε νεκρούς. Και από την άλλη πλευρά στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη είχε γίνει τροχαίο στο οποίο έχασαν τη ζωή τους ένας πατέρας με το παιδί του.

Εδώ τρέχουν το βράδυ με πάνω από 200 χλμ και γίνονται κόντρες. Εχω δει κολόνα να την κόβει αυτοκίνητο. Ο οδηγός στο τροχαίο έσπασε την οροφή και εξαφανίστηκε. Στην περιοχή υπάρχουν κάμερες και μπορούν να τον βρουν από ποιο δρόμο διέφυγε».

