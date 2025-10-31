«Θερίζει» και στην Αιτωλοακαρνανία – «Μείγμα» των εποχικών ιώσεων και covid

«Θερίζει» και στην Αιτωλοακαρνανία το «μείγμα» εποχικών ιώσεων και covid, χωρίς ωστόσο να καταγράφεται κάποια μεγάλη «έκρηξη», όπως αναφέρει η Εφημερίδα Συνείδηση ».

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Αυτή την εποχή υπάρχει ένα «μείγμα» από διάφορές ιώσεις του ανώτερου αναπνευστικού, μαζί με τον κορονοϊό, χωρίς ωστόσο να καταγράφεται κάποια μεγάλη «έκρηξη». Ακόμη και τα δεδομένα που δίνει ο ΕΟΔΥ δεν έχουν κάτι συγκεκριμένο ως προς τις νοσηλείες, αλλά καταγράφουν την αύξηση στις λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού, των ιώσεων που υπάρχουν την εποχή αυτή, όπως προαναφέραμε, αλλά και του κορονοϊού.

Οι ειδικοί εμφανίζονται μεν καθησυχαστικοί, καθώς πλέον ο covid έχει μετατραπεί σε ίωση, ωστόσο παρατηρούν ότι σε σχέση με άλλες χρονιές ήρθε πρόωρα φέτος η αύξηση των ιώσεων. Μάλιστα οι γιατροί καταγράφουν αυξημένη παρουσία ρινοϊού και εντεροϊού σε άτομα με οξεία σοβαρή λοίμωξη του αναπνευστικού. Ο ρινοϊός «ευθύνεται» για τις περισσότερες περιπτώσεις “κοινού κρυολογήματος”, το οποίο προσβάλλει κυρίως τη μύτη και εκδηλώνεται με βήχα, πονόλαιμο, ρινική καταρροή και πυρετό.

Ο Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος Γιώργος Κατσουράκης μιλώντας στην Εφημερίδα «Συνείδηση» ανέλυσε όμως γιατί μεγάλη μερίδα του πληθυσμού έχει ασθενήσει αυτή την εποχή, ακόμη και στο Αγρίνιο και στην Αιτωλοακαρνανία, χωρίς ωστόσο να αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό.

Συγκεκριμένα ο κ. Κατσουράκης τόνισε: «ο κορονοϊός είναι εδώ και θα είναι για πάντα. Όπως την περίοδο του καλοκαιριού, από το τέλος του Ιουλίου δηλαδή έως και τον Αύγουστο, αλλά και τον Σεπτέμβριο, είχε καταγραφεί αύξηση κρουσμάτων έτσι συμβαίνει και τώρα. Είναι κάτι που τα τελευταία 2 με 3 χρόνια συμβαίνει, αλλά πλέον ο κορονοϊός είναι μια ίωση, όπως όλες οι υπόλοιπες.

Χρειάζεται προσοχή βέβαια στους ηλικιωμένους, στους ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως και με όλες τις υπόλοιπες ιώσεις και ασθένειες. Έτσι και τώρα, αυτή την περίοδο, λόγω της αλλαγής του καιρού καταγράφεται αύξηση των ιώσεων, αλλά και των κρουσμάτων κορονοϊού.

Το τελευταίο διάστημα ξεκίνησε και πάλι ο συγχρωτισμός του κόσμου. Άρχισαν τα σχολεί και ο καιρός κρύωσε, συνεπώς χρησιμοποιούμε όλοι μας τους εσωτερικούς χώρους περισσότερο, άρα αυξάνεται η μετάδοση. Ένας από τους ευκολότερους λόγους να αυξηθούν οι ασθενείς από μια ίωση είναι επειδή υπάρχουν πολλοί μαζί σε ένα κλειστό χώρο. Ευτυχώς υπάρχουν τα αντιικά φάρμακα, που άμεσα μπορεί να τα πάρει ο κάθε ασφαλισμένος.

Αξίζει να επαναλάβουμε πως πλέον δεν είναι τόσο επικίνδυνη η λέξη κορονοϊός. Πάντα μπορεί να νοσήσει κάποιος πιο βαριά, κυρίως αν είναι μεγαλύτερης ηλικίας, πάντα μπορεί να υπάρξει νοσηλεία στο Νοσοκομείο ή να σημειωθεί ένας θάνατος, αλλά σε γενικό πλαίσιο πλέον ο κορονοιός είναι κάτι που είναι στην καθημερινότητά μας και θα είναι πάντα εδώ. Επειδή όμως αντιμετωπίζεται άμεσα, θα πρέπει να μιλάμε με το γιατρό μας για να μας βοηθάει.

Παράλληλα, όπως προαναφέραμε, υπάρχουν και οι ιώσεις του ανώτερου αναπνευστικού. Οι ιώσεις αυτές προκύπτουν λόγω της αλλαγής του καιρού, της υγρασίας και της συχνής αλλαγής της θερμοκρασίας. Οι ιώσεις αυτές είναι τα κρυολογήματα όπως συνηθίζουμε να λέμε στην καθημερινότητά μας. Λίγο μπούκωμα στη μύτη, λίγο γαργάλημα στο λαιμό, κάποια δέκατα είναι τα σημάδια της εποχής για τις ιώσεις αυτές.

Κυρίως είναι περισσότερο η ταλαιπωρία των ασθενών, παρά η βαρύτητα των συμπτωμάτων και γι’ αυτό οι συγκεκριμένες περιπτώσεις συνήθως δεν χρειάζονται κάποια συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή. Συνήθως καταναλώνουμε πολλά υγρά, χρησιμοποιούμε αποσυμφορητικά για την μύτη, βιταμίνες, δίνουμε στον οργανισμό μας χρόνο να ξεκουραστεί. Κάτι εύκολο και ήπιο δηλαδή, αρκεί όμως να έχουμε ενημερώσει τον γιατρό μας για να γνωρίζει και να μας καθοδηγήσει αυτός.

Γι΄ αυτή την περίοδο ακόμη και τα δεδομένα που δίνει ο ΕΟΔΥ δεν έχουν κάτι συγκεκριμένο ως προς τις νοσηλείες. Καταγράφεται όμως αυτόν τον καιρό η αύξηση της λοίμωξης του ανώτερου αναπνευστικού, των ιώσεων που υπάρχουν την εποχή αυτή δηλαδή.

Επίσης, καλό είναι να αναφέρουμε πως η γρίπη στην Ελλάδα εμφανίζεται από μέσα Νοεμβρίου μέχρι και το τέλος του μήνα και έπειτα, ενώ πάντα καταγράφει το «πικ» της τον Ιανουάριο και φτάνει μέχρι και το Πάσχα. Η σύσταση για τη γρίπη προς όλους είναι να εμβολιαστούν ανεξαρτήτως ηλικίας, από τα μικρά παιδιά μέχρι και τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, όπως επίσης είναι σημαντικό να συμβουλευόμαστε το γιατρό μας.

Επίσης, ο RSV, ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός, που έχει μπει στη ζωή μας τα τελευταία περίπου δύο χρόνια αξίζει να αναφέρουμε πως υπήρχε στις μικρές ηλικίες και πλέον επηρεάζει και τους μεγαλύτερους, αλλά δεν παρουσιάζει έξαρση αυτό το διάστημα. Καλό όμως είναι όλοι άνω των 65 να εμβολιάζονται με το εμβόλιο του RSV που είναι διαθέσιμο δωρεάν προς όλους, μετά τη συνεννόηση με τον γιατρό τους φυσικά.

Με δύο λόγια αυτή την εποχή υπάρχει ένα «μείγμα» από διάφορές ιώσεις του ανώτερου αναπνευστικού που είναι εποχικές μαζί και με τον κορονοϊό, χωρίς ωστόσο να καταγράφεται κάποια μεγάλη «έκρηξη». Το βασικό είναι αυτή την περίοδο να κινούμαστε «συντηρητικά», χωρίς αντιβιώσεις αν δεν μας τις συστήσει ο γιατρός μας, καθώς η αντιβίωση δεν σκοτώνει τον ιό, αλλά σκοτώνει τα μικρόβια και τα βακτήρια. Είναι καλό να έχουμε επικοινωνία με τον γιατρό μας, αλλά οι βιταμίνες και η ξεκούραση είναι τα βασικότερα στοιχεία για να περάσουν οι ιώσεις της εποχής αυτής».

Κωνσταντίνος Χονδρός – Εφημερίδα «Συνείδηση»