Θεόδωρος Πάγκαλος: Ο γιος του καλωσόρισε τον Ανδρέα Λοβέρδο στη ΝΔ

Τον Ανδρέα Λοβέρδο καλωσόρισε ο Ανδρέας Πάγκαλος, γιος του αείμνηστου εμβληματικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ Θεόδωρου Πάγκαλου, στη Νέα Δημοκρατία λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της προσχώρησης του πρώην υπουργού και στελεχών του κόμματος Δημοκράτες στην κεντροδεξιά παράταξη.

Ο Ανδρέας Πάγκαλος, σε ανάρτησή του, έκανε λόγο λόγο για έναν πολύτιμο φίλο και επιτυχημένο υπουργό. Αξίζει να σημειωθεί πως ο 25χρονος Ανδρέας Πάγκαλος αναπτύσσει έντονη πολιτική δραστηριότητα στη Νέα Δημοκρατία, ήδη από το 2019, ενώ είχε κυκλοφορήσει το σενάριο να είναι υποψήφιος και με τη ΝΔ στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Ανδρέας Πάγκαλος: Πιθανή η κάθοδός του στις αυτοδιοικητικές εκλογές

Σύμφωνα με τη στήλη Ψιλά Γράμματα της «Απογευματινής», της Πένυς Αβραμίδη πιθανότερη θεωρείται η κάθοδός του ως υποψήφιου περιφερειακού συμβούλου στην Ανατολική Αττική στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028, ενώ πρόσφατα είχε συνάντηση με τον περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά.

Πηγή: parapolitika.gr