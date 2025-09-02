Θεόδωρος Νάκος: Βαθύ πένθος στην Κατούνα με το θάνατο του 53χρονου

Η Κατούνα πενθεί, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Θεόδωρος Νάκος σε ηλικία μόλις 53 ετών.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί την Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 10:00 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Κατούνας, όπου αναμένεται να βρεθεί πλήθος κόσμου για να τον συνοδεύσει στην τελευταία του κατοικία.

Η σορός θα βρίσκεται στην Εκκλησία μισή ώρα νωρίτερα, από τις 9:30 το πρωί.

Τον εκλιπόντα θρηνούν η μητέρα του, τα αδέλφια, τα ανίψια καθώς και οι λοιποί συγγενείς, που ζητούν τη συμπαράσταση συγγενών και φίλων σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.