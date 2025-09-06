Θέλουν στέγη οι ακαδημίες των σωματείων στο Αγρίνιο

Οι ακαδημίες των αθλητικών σωματείων του Αγρινίου τα τελευταία χρόνια έχουν ανέβει σημαντικά επίπεδο, ιδίως στο μπάσκετ, αλλά όχι μόνο διότι χρειάζονται και στέγη για να μπορούν να δουλέψουν τόσο οι προπονητές όσο και οι αθλητές.

Για παράδειγμα, την τελευταία πενταετία η «Άλφα 93» και ο «Ιωνικός» έχουν πάρει τρία Πρωταθλήματα Παίδων βορειοδυτικής Ελλάδας. Ενώ το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός «τσίμπησε» από την ακαδημία της «Άλφα 93» τον 15χρονο Χαράλαμπος Μήτσος, ο οποίος είναι ο τρίτος αθλητής από την ακαδημίας της «Άλφα 93» που ακολουθεί τον δρόμο προς τους «πράσινους», μετά τα αδέλφια Γεωργά, τον Χρήστο και το Σωτήρη.

Αν και το Αγρίνιο διαθέτει δύο κλειστά γήπεδα στο ΔΑΚ και το κλειστό της αερογέφυρας, οι ακαδημίες των ομάδων δεν έχουν προτεραιότητα, καθώς τα σωματεία είναι αρκετά και κλειστά γήπεδα χρησιμοποιούνται και από τα σωματεία άλλων αθλημάτων, όπως βόλεϊ και χάντμπολ.

«Το μειονέκτημα στο Αγρίνιο είναι ότι ενώ έχουμε πάρα πολλά παιδιά στις Ακαδημίες δεν έχουμε τις εγκαταστάσεις για να δουλέψουμε με τα παιδιά αυτά. Προπονήσεις κάνουμε σε ανοικτά γήπεδα, αν βρέξει θα χάσουμε την προπόνηση, αν φυσάει αέρας δεν μπορούμε να «δουλέψουμε» στα σουτ. Ξεκινάμε από άλλη αφετηρία σε σχέση με άλλες ομάδες από άλλες πόλεις» ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής της ακαδημίας της «Άλφα 93», Ντίνος Καραπιπέρης, μιλώντας στο «Δυτικά Fm» μιλώντας με αφορμή τη μεταγραφή του Χαράλαμπου Μήτσου στον Παναθηναϊκό.

«Δεν είμαστε αιθεροβάμονες, δεν ζητάμε Κλειστά Γυμναστήρια, θα μπορούσαμε όμως στα σχολεία, στα προαύλια, ένα ανοικτό γήπεδο, με κάποιον τρόπο να «σκεπαστεί». Δεν είναι τόσο δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Βλέπουμε να γίνονται καινούργια σχολεία, αλλά δεν προβλέπεται μια κλειστή αίθουσα, να κάνει το πρωί ο γυμναστής το μάθημά του και το απόγευμα να την χρησιμοποιούν δύο – τρία σωματεία» πρόσθεσε ο Ντίνος Καραπιπέρης.

