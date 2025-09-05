«Θέλουμε να ταράξουμε τα νερά»: Η Τζούλια Ρόμπερτς για το νέο της φιλμ για την σεξουαλική κακοποίηση

Η Τζούλια Ρόμπερτς προκάλεσε έντονες συζητήσεις στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπου έκανε πρεμιέρα η νέα της ταινία «Μετά το Κυνήγι» (After The Hunt), ένα φιλμ γύρω από σεξουαλική κακοποίηση που αναμένεται να διχάσει κοινό και κριτικούς.

Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Λούκα Γκουαντανίνο και σενάριο της ηθοποιού Νόρα Γκάρετ (στην πρώτη της απόπειρα στη σεναριογραφία), εστιάζει σε μια φοιτήτρια του Γέιλ (Άγιο Εντεμπίρι) που κατηγορεί έναν καθηγητή της (Άντριου Γκάρφιλντ) για βιασμό. Η Ρόμπερτς υποδύεται την Άλμα, καθηγήτρια και φίλη του κατηγορούμενου, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης.

«Δεν παίρνουμε θέση, απλώς μοιραζόμαστε αυτές τις ζωές για λίγο. Μετά θέλουμε ο κόσμος να βγει από την αίθουσα και να μιλήσει», δήλωσε η Ρόμπερτς. «Αυτό είναι το πιο συναρπαστικό κομμάτι. Χάνουμε την τέχνη της συζήτησης ως ανθρωπότητα και, αν η ταινία καταφέρει να τη φέρει πίσω, θα έχουμε πετύχει κάτι σπουδαίο».

Όταν ρωτήθηκε για το γεγονός ότι γυναίκες δημοσιογράφοι βγήκαν από την προβολή εκφράζοντας ενστάσεις για το ηθικό πλαίσιο της ταινίας, εκείνη απάντησε: «Αυτό ακριβώς θέλαμε. Να προκαλέσουμε διαφορετικά συναισθήματα και οπτικές, να αναγκάσουμε το κοινό να σκεφτεί τι πιστεύει πραγματικά».

Έντονες αντιδράσεις από τους κριτικούς

Η ερμηνεία της Ρόμπερτς επαινέθηκε σχεδόν ομόφωνα. Ο Ρόμπι Κόλιν της Telegraph τη χαρακτήρισε «την καλύτερη της καριέρας της εδώ και χρόνια», ενώ οι Times προέβλεψαν ότι θα φτάσει στα Όσκαρ. Ωστόσο, η ταινία ως σύνολο δίχασε.

Η Νίκι Μπάουαν του Screen Daily θεώρησε ότι «το φιλμ βάζει τον εαυτό του πάνω από τη σοβαρή συζήτηση που απαιτούν τέτοια ζητήματα». Ο Ντέιβιντ Ρούνεϊ του Hollywood Reporter το χαρακτήρισε «παρωχημένο, σαν να βλέπουμε κάτι που ήταν προκλητικό πριν πέντε χρόνια». Ο Ράιαν Λαταντζίνο του IndieWire πρόσθεσε: «Επιδιώκει ηθική ασάφεια, αλλά καταλήγει αναπάντεχα ηθικά απόλυτο».

«Όλοι είμαστε αξιόπιστοι αφηγητές»

Ο Γκάρφιλντ, γνωστός από τον Spider-Man και το The Social Network, σημείωσε ότι η γοητεία του έργου βρίσκεται στους χαρακτήρες: «Όλοι πείθουμε τον εαυτό μας ότι είμαστε οι ήρωες της ιστορίας μας. Αυτό είναι βαθιά ανθρώπινο».

Η Εντεμπίρι, γνωστή από τη σειρά The Bear, δήλωσε: «Ήταν μια ταινία που με ανάγκασε να δω διαφορετικά πράγματα από την αρχή ως το τέλος – και αυτό είναι πάντα πρόκληση».

Ο ίδιος ο Γκουαντανίνο τόνισε: «Ακόμα και τα ψέματα που λένε οι άνθρωποι κρύβουν μια αλήθεια. Αυτό είναι που με γοητεύει».

Μια Ρόμπερτς πιο «σκοτεινή» από ποτέ

Η ηθοποιός, που έχει βραβευτεί με Όσκαρ για την Έριν Μπρόκοβιτς (2001), είπε ότι απολαμβάνει να ερμηνεύει σύνθετες γυναίκες: «Εκεί βρίσκεται όλος ο χυμός της υπόθεσης – στη σύγκρουση. Είναι σαν ντόμινο: όταν πέσει το πρώτο, παντού ξεπηδούν νέες προκλήσεις. Αυτό με κάνει να σηκώνομαι το πρωί και να πάω στη δουλειά».

Το Μετά το Κυνήγι θα κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στο 2025 από την Amazon και ήδη θεωρείται μία από τις πιο αμφιλεγόμενες ταινίες της χρονιάς.

cnn.gr