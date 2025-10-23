«Θέλω βοήθεια δεν είμαι καλά»: Πώς ο μητροκτόνος στα Τρίκαλα επέστρεψε στη μητρικό σπίτι - Το ψέμα για τη μητέρα του

Ο μητροκτόνος στα Τρίκαλα, επέστρεψε στο σπίτι του αναφέροντας στη μητέρα του πως δεν ήταν καλά και ήθελε βοήθεια. Όσα είπε για την 54χρονη μητέρα του ήταν ψέμα σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της δικηγόρου και φίλη της κα. Μητρονάτσιου

Την ώρα που ο 18χρονος μητροκτόνος από τα Τρίκαλα ζήτησε και πήρε προθεσμία μέχρι την Παρασκευή για να ετοιμάσει την απολογία του, η φίλη και δικηγόρος της μητέρας του ξεσπά για όσα ακούγονται αυτές τις ημέρες.

Σύμφωνα με την κα Χριστίνα Μητρονάτσιου ο 18χρονος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια δεν ζούσε με τη μητέρα του, πήγε στο σπίτι της με σκοπό να ζητήσει βοήθεια για κάτι που τον απασχολούσε. «Θέλω βοήθεια δεν είμαι καλά», φέρεται να είπε στην 54χρονη μητέρα του.

«Δεν ισχύει τίποτα από όσα έχουν αναφερθεί σχετικά με την προσωπική της ζωή»

Σημειώνεται ότι ο 18χρονος σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Η μάνα μου είχε πολλούς συντρόφους και με ενοχλούσε αυτό. Δεν μου έδινε σημασία. Δεν με πρόσεχε. Με κακοποιούσε ψυχολογικά και σωματικά».

Μητροκτονία στα Τρίκαλα: «Άλλαζε συντρόφους και με παραμελούσε», είπε ο 18χρονος - Σήμερα η απολογία του

Ωστόσο η κυρία Μητρονάτσιου διαψεύδει τους εν λόγω ισχυρισμούς.

«Δεν ισχύει τίποτα από όσα έχουν αναφερθεί σχετικά με την προσωπική της ζωή. Ήταν μια γυναίκα η οποία υπεραγαπούσε τα παιδιά της, που πάσχιζε για το καλύτερο», ανέφερε μεταξύ άλλων στο iefimerida η κυρία Μητρονάτσιου.

Όπως εξήγησε, οι δύο τους γνωρίστηκαν μέσα από την δουλειά το 2018 και την περιγράφει ως μια πολύ αξιόλογη γυναίκα, πάντα πρόθυμη και ευχάριστη.

«Ποτέ δεν της αφαιρέθηκε η επιμέλεια, απλά τα παιδιά μετά από κάποιο σημείο έφυγαν»

«Δεν την ενδιέφερε τίποτα άλλο από τα να είναι καλά τα παιδιά της και έκανε μεγάλο αγώνα έως και την τελευταία στιγμή. Έχω υπάρξει και δικηγόρος της. Είχε δύο υπέργηρους γονείς τους οποίους και αυτούς φρόντιζε η ίδια γιατί η αδερφή της είχε κάποια θέματα υγεία. Η Μαρία επιμελούνταν ότι είχε να κάνει και με τους γονείς και το σπίτι με τα παιδιά. Ποτέ δεν της αφαιρέθηκε η επιμέλεια. Απλά τα παιδιά μετά από κάποιο σημείο έφυγαν. Ήταν η σωστή μάνα, καμία σχέση με αυτό το οποίο φέρουν να παρουσιάζουν. Τις τελευταίες ημέρες ο 18χρονος είχε πει στην μητέρα του πως -θέλω βοήθεια δεν είμαι καλά- και ενώ είχε να μείνει μαζί της δύο χρόνια πήγε να μείνει μαζί της τις τελευταίες 15 ημέρες», υποστηρίζει στο Iefimerida.

Σύμφωνα πληροφορίες η άτυχη γυναίκα σε συζητήσεις που είχε με το στενό της περιβάλλον όταν ρωτήθηκε γιατί δέχτηκε τον 18χρονο στο σπίτι απάντησε: «Είναι δυνατόν να μην δεχτείς το παιδί σου που σου ζητάει βοήθεια γιατί δεν είναι καλά;».

Έσφιγγε την πετσέτα γύρω από τον λαιμό της μέχρι να ξεψυχήσει

Σημειώνεται ότι το έγκλημα έγινε το πρωί της περασμένης Τρίτης. Η μητροκτονία εκτυλίχθηκε ανάμεσα στις συνοικίες της Αγίας Μονής και των Αμπελακίων Τρικάλων.

Από τη νεκροψία–νεκροτομή επιβεβαιώνεται ότι ο θάνατος της γυναίκας επήλθε από στραγγαλισμό. Τα ευρήματα δείχνουν πως ο δράστης κράτησε σφιχτά την πετσέτα γύρω από τον λαιμό της για αρκετά λεπτά έως ότου εκείνη αφήσει την τελευταία της πνοή.

iefimerida.gr