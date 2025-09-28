«Θέλω να δω κάτι νέο, αλλά δεν θα το οργανώσω εγώ» λέει η Μαρία Καρυστιανού

Διαψεύδει η Μαρία Καρυστιανού τα σενάρια περί δημιουργίας κόμματος, υπογραμμίζοντας ότι οι σχετικές παραινέσεις φτάνουν τόσο στην ίδια όσο και σε άλλους συγγενείς θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη, ακόμη και από βουλευτές.

«Εμείς απλώς φωνάζουμε για τη δικαιοσύνη» επισημαίνει σε συνέντευξή της στην «Καθημερινή» η μητέρα της αδικοχαμένης Μάρθης, θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, και προσθέτει πως η «εμμονή» με το εάν τελικά η ίδια θα εμπλακεί ενεργά με την πολιτική ή όχι, εκπορεύεται κατά κύριο λόγο απ' όσους επιχειρούν να δείξουν ότι υπάρχουν άλλα κίνητρα, πίσω από τον αγώνα των συγγενών.

«Από τότε που έχασα το παιδί μου, με ακουμπούν πολύ περισσότερο τα θέματα κράτους δικαίου» τονίζει και συνεχίζει: «Όμως, εγώ δεν θα οργανώσω κάτι, ούτε έχω τον χρόνο για κάτι τέτοιο. Επιθυμώ πάντως, όπως ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, να δω κάτι καινούριο». «Είμαι και εγώ στο 25%» λέει, παραπέμποντας σε δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων πιθανόν να την στήριζε, εάν έκανε κόμμα.

«Αν αυτό που ονειρεύομαι το δω να προκύπτει, να βγαίνει κάτι καινούριο με όραμα και με σχέδιο, γιατί να μη συμφωνήσω και να μην το καλοδεχτώ, χωρίς απαραίτητα να είμαι μέρος του; Κάτι που δεν θα αλλάξει στη διαδρομή και θα μεταλλαχθεί σε κάτι άλλο» σημειώνει επίσης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, εκ των κοντινών συνεργατών της κυρίας Καρυστιανού είναι η δικηγόρος της, Μαρία Γρατσία, που ήταν υποψήφια με το κόμμα «Νίκη» στις εκλογές του 2023, ωστόσο το κόμμα του Δημήτρη Νατσιού δεν πήρε έδρα στην Α' Αθηνών.

Από την άλλη, οι σχέσεις της με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, είναι σχεδόν ανύπαρκτες πλέον, αν και η Ζωή Κωνσταντοπούλου συνεχίζει να έχει εμπλοκή με την υπόθεση των Τεμπών, καθώς εκπροσωπεί τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που εμπιστεύεται η Μαρία Καρυστιανού είναι ο καθηγητής Εγκληματολογίας στο πανεπιστήμιο Northeastern της Βοστώνης, Νίκος Πασσάς, ενώ στο περιβάλλον της βρίσκεται και ο νομικός και πρώην σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας της ΝΔ, Νίκος Καραχάλιος, ενώ στενή σχέση έχει και με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη.

