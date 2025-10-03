Θέαμα υπόσχεται το Πρωτάθλημα Wakeboard στη Λίμνη Στράτου - Στο Αγρίνιο οι Μεσογειακοί Αγώνες;

Θέαμα υπόσχεται το Πρωτάθλημα Wakeboard στη Λίμνη Στράτου, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση». Τι αναφέρει ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Θαλασσίου Σκι Ελλάδας, Λευτέρης Κουσαθανάσης, για και τις συζητήσεις που γίνονται για να αναβιώσουν οι Μεσογειακοί Αγώνες και να έρθουν στο Αγρίνιο.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Έχουν ήδη ξεκινήσει στη λίμνη Στράτου οι προπονήσεις των αθλητών που θα λάβουν μέρος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Wakeboard, που θα διεξαχθεί στο Αγρίνιο, το Σαββατοκύριακο (04-05/10).

Το πρωτάθλημα αυτό αφορά όλες τις κατηγορίες των αθλητών καικ στο πλαίσιο της διοργάνωσης συμμετάσχουν 45 αθλητές σχεδόν από όλα τα σωματεία της Ελλάδας! Διοργανώτρια του Πρωταθλήματος είναι η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσίου Σκι, έχοντας τη σημαντική βοήθεια της ΔΕΗ, που υποστηρίζει όλες τις δράσεις της ΕΟΘΣκι αλλά και του Δήμου Αγρινίου.

Αξία έχει να τονίσουμε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι συζητήσεις για τη διοργάνωση στη λίμνη Στράτου των Μεσογειακών Αγώνων. Αν επιτευχθεί ο στόχος τον Ιούλιο θα διεξαχθούν στο Αγρίνιο οι πρώτοι μεσογειακοί αγώνες μετά από το 1996! Μάλιστα, όλες οι μεσογειακές χώρες είναι σύμφωνες να αναβιώσουν οι συγκεκριμένοι αγώνες και το Δεκέμβριο στην Γαλλία θα συνεχιστούν οι συζητήσεις για τη διεξαγωγή τους στη λίμνη Στράτου στο Αγρίνιο και θα ληφθεί και η κρίσιμη για την Ελληνική Ομοσπονδία, αλλά και την περιοχή, απόφαση.

Επίσης, να υπενθυμίσουμε ότι στις εγκαταστάσεις της Ομοσπονδίας στη λίμνη Στράτου αμέσως μετά το πανελλήνιο πρωτάθλημα wakeboard θα ξεκινήσουν και εργασίες για την αναβάθμιση τους!

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Θαλασσίου Σκι Ελλάδας, Λευτέρης Κουσαθανάσης, μιλώντας στην Εφημερίδα «Συνείδηση» και για τα τρία αυτά θέματα επεσήμανε:

«Διεξάγεται το πανελλήνιο πρωτάθλημα wakeboard στη λίμνη Στράτου. Το συγκεκριμένο αγώνισμα του θαλασσίου σκι απαιτεί βαθύτερα νερά, οπότε οι αγώνες θα γίνουν στην πίστα της Λίμνης Στράτου που είναι πιο κοντά στο φράγμα. Θα συμμετάσχουν 45 αθλητές σχεδόν από όλα τα σωματεία της Ελλάδας. Να αναφέρουμε ότι κάποιοι εκ των αθλητών που συμμετέχουν προέρχονται λ.χ. από το ναυτικό όμιλο Πάτμου, από τον ναυτικό όμιλο Πάρου, από τους ναυτικούς ομίλους Βάρκιζας, Καστοριάς, Βουλιαγμένης, Κοζάνης, από τα Χανιά της Κρήτης, από το ναυτικό όμιλο Καϊάφα, της Χαλκίδας κλπ.

Το Σαββατοκύριακο θα διεξαχθούν οι προκριματικοί και οι τελικοί αγώνες, αλλά και η τελετή λήξης.

Το wakeboard είναι διαφορετικό από το θαλάσσιο σκι, έχει σλάλομ, έχει άλματα, τρίαθλο, όπου γίνονται τούμπες, στροφές πάνω από το νερό και όλα αυτά είναι εντυπωσιακά και γι’ αυτό προσκαλούμε όλο τον κόσμο να παρακολουθήσει τους αγώνες.

Το άθλημα αυτό συγκεντρώνει περισσότερο κόσμο και περισσότερους αθλητές ακριβώς επειδή προσφέρει ένα εντυπωσιακό θέμα.

Σχετικά με τα έργα στο χώρο της λίμνης Στράτου αξίζει να αναφέρουμε ότι η νησίδα που έπρεπε να κατασκευαστεί έχει ήδη ολοκληρωθεί, ώστε να μπορούμε να διοργανώσουμε διάφορα πρωταθλήματα και τώρα αναμένουμε να δούμε πως θα λειτουργήσει υπό βροχήκαι με τα σκάφη να είναι στη λίμνη, μήπως και χρειάζεται κάποια επιπλέον παρέμβαση.

Πέραν όμως αυτού, ξεκινάμε άμεσα μετά τους αγώνες του πρωταθλήματος wakeboard τις εργασίες στον εξωτερικό χώρο της λίμνης.

Θα ανακατασκευαστούν τα σπιτάκια των αθλητών, ο πύργος των κριτών, θα δημιουργήσουμε αίθουσα διδασκαλίας και ιατρείο, θα δημιουργήσουμε αίθουσα για την γραμματεία της ομοσπονδίας κλπ. Όλα τα κτίρια που υπάρχουν θα αναστυλωθούν και θα λάβουν σύγχρονη μορφή, ενώ παράλληλα έχουμε ξεκινήσει επαφή και με το ΔΕΔΔΗΕ για να αλλάξουμε όλες τις παλιές καλωδιώσεις του κέντρου και να τις αυξήσουμε για να μπορούν να υποστηρίξουν κάθε πιθανή ανάγκη που μπορεί να προκύψει από κάθε κλίμακας διοργάνωση, που μπορεί να διεξαχθεί στο χώρο.

Θα αναβαθμιστεί και θα εκσυγχρονισθεί όλο το δίκτυο, ώστε να δέχεται κάθε «φορτίο» σχετικά με κάμερες, υπολογιστές και επιπλέον εξοπλισμό που χρειάζεται για τους αθλητές, τη λειτουργία του κέντρου και τη διεξαγωγή αγώνων με πολλές συμμετοχές.

Σκοπός μας είναι να είμαστε έτοιμοι με τη νέα σεζόν, μετά το Πάσχα δηλαδή, διότι έχουμε αναλάβει το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων το 2026 που θα ξεκινήσει τον Αύγουστο, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις για να διοργανώσουμε στη λίμνη Στράτου τους μεσογειακούς αγώνες τον Ιούλιο.

Οι συζητήσεις αυτές θα συνεχιστούν στη Γαλλία τον Δεκέμβριο που είναι το «ραντεβού» με τις υπόλοιπες Ομοσπονδίες των μεσογειακών χωρών. Αν όλα πάνε καλά οι μεσογειακοί αγώνες που θα διοργανωθούν στη λίμνη Στράτου θα είναι οι πρώτοι μετά το 1996, όπου τότε είχε διεξαχθεί το τελευταίο μεσογειακό πρωτάθλημα. Σήμερα πλέον όλες οι μεσογειακές χώρες λ.χ. Ιταλία, Ισπανία, Μαρόκο κλπ συμφώνησαν ότι πρέπει να αναβιώσουν οι μεσογειακοί αγώνες και η συζήτηση για τη λίμνη Στράτου έχει ήδη ξεκινήσει».

Το πρόγραμμα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Wakeboard 2025

Παρασκευή 03/10

08:00-19:00: Προπόνηση

18:00: Σύσκεψη Αρχηγών Ομάδων

Σάββατο 04/10

08:00: Πρωινή Ενημέρωση

09:00: Έναρξη Προκριματικών και LCQ

Κυριακή 05/10

08:00: Πρωινή Ενημέρωση

09:00: Έναρξη Τελικών

15:00: Απονομές και Επίσημη Λήξη Αγώνων

Εφημερίδα «Συνείδηση»