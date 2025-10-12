«The Voice»: Ξετρελάθηκαν με την 16χρονη ανιψιά του Τζίμη Πανούση - «Αλήθεια λες τώρα;»

Με χαμόγελο και πυγμή θέλησε η Δέσποινα, η 16χρονη ανιψιά του Τζίμη Πανούση να διεκδικήσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του The Voice, όταν βρέθηκε στη σκηνή του μουσικού τάλεντ σοου του ΣΚΑΪ.

Η νεαρή διαγωνιζόμενη κατάφερε το βράδυ του Σαββάτου (11.10.25) να γυρίσει… καρέκλες με την ερμηνείας της μιας και τόσο ο Πάνος Μουζουράκης πρώτος όσο και ο Χρήστος Μάστορας στη συνέχεια πάτησαν το κουμπί για να μπουν στη διεκδίκηση για τη συνέχεια του The Voice.

Όταν, ωστόσο, η 16χρονη Δέσποινα συστήθηκε στους τέσσερις coaches, το επίθετο της έμελλε να τους εκπλήξει και να τους χαροποιήσει όλους. “Είμαι η Δέσποινα Πανούση και είμαι 16 χρονών” σημείωσε χαρακτηριστικά η νεαρή ερμηνεύτρια.

“Του γνωστού; Υπάρχει συγγένεια” ρώτησε αμέσως ο Χρήστος Μάστορας για να αποκριθεί η παίκτρια του The Voice, με χαμόγελο, πως “ναι, είναι ο θείος μου”.

“Αλήθεια λες τώρα;” αναφώνησε και ο Γιώργος Μαζωνάκης για να συμπληρώσει δις “σεβασμός”.

Δείτε την εντυπωσιακή εμφάνισή της:

Αμέσως μετά, μάλιστα, ο Χρήστος Μάστορας και ο Πάνος Μουζουράκης ανέβηκαν στη σκηνή με τη διάθεση να προσφέρουν στο τηλεοπτικό κοινό μια όμορφη ερμηνεία σε τραγούδι του Τζίμη Πανούση στο νέο επεισόδιο του The Voice, το βράδυ του Σαββάτου, στον ΣΚΑΪ.

Πηγή: zappit.gr