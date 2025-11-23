«The Voice»: Σύντομο το ταξίδι του Καινουργιώτη Γιώργου Γκρίζη – Ηττήθηκε στα «Battles»

Σύντομο το ταξίδι στο «The Voice», για τον νεαρό τραγουδιστή Γιώργο Γκρίζη, από το Καινούργιο Αγρινίου, ο οποίος εντυπωσίασε με την ερμηνεία του, αλλά η πορεία του στα «Battles» ολοκληρώθηκε με ήττα.

O ανερχόμενος Καινουργιώτης καλλιτέχνης, ο οποίος κατάφερε να γυρίσει και τις τέσσερις καρέκλες των «Blind Auditions», επιλέγοντας την ομάδα του Χρήστου Μάστορα.

Ο Χρήστος Μάστορας δυσκολεύτηκε να αποφασίσει με ποιον θα συνεχίσει στην επόμενη φάση και εξήγησε πως θα πάει στα «Battles» με τον διαγωνιζόμενο που του ένεπνευσε περισσότερη σιγουριά για το μέλλον κι αυτός δεν ήταν ούτε ο Γιώργος ούτε ο Δημήτρης. Η Κατερίνα Κουτσιούλη, η οποία ερμήνευσε το τραγούδι «Love in the brain» της Rihanna πέρασε στην επόμενη φάση του διαγωνισμού με τον coach να λέει χαρακτηριστικά ότι «δεν φοβήθηκε γι’ αυτό και πέρασε στην επόμενη φάση».

Δείτε το βίντεο: