«The Voice»: Με ένα παραδοσιακό γλέντι «εκτοξεύτηκε» στα «Live» ο Αγρινιώτης Θοδωρής Κουτσουπιάς

Με μία εξαιρετική ερμηνεία «εκτοξεύτηκε» ο ταλαντούχος Θοδωρής Κουτσουπιάς από το Αγρίνιο, στα «Live» του «The Voice», μετατρέποντας τη σκηνή σε ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι.

Το Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2025, κρίθηκε το αποτέλεσμα από την ίδια την κόουτς, Έλενα Παπαρίζου, καθώς και σε αυτή τη φάση αποφασίζει ο ίδιος ο κριτής-κόουτς στην εκάστοτε «μάχη». Όπως ανέφερε ο 19χρονος Θοδωρής πριν την μεγάλη μάχη, στόχος του είναι να «αναδείξει την παράδοση και να τη διαδώσει όσο γίνεται».

Ο Θοδωρής Κουτσουπιάς και ο Γιώργος Δενέζης τραγούδησαν από κοινού «Ο ήλιος βασιλεύει», μετατρέποντας την σκηνή του «The Voice» σε ένα απέραντο γλέντι και ξεσηκώνοντας τους κριτές και το κοινό. Φανερά ενθουσιασμένη από την ερμηνεία του νεαρού Αγρινιώτη, η Έλενα Παπαρίζου σηκώθηκε από την θέση της και χόρεψε. Μετά την ερμηνεία των δύο καλλιτεχνών, οι κριτές ζητούσαν να τραγουδήσουν λίγο ακόμα και το έριξαν στον χορό.

Όπως τόνισε η Παπαρίζου συγκινημένη: «Αυτή είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι η δημοτική μουσική σε κάθε γωνιά της χώρας».

Και πρόσθεσε: «Έχω υποσχεθεί κάτι στον εαυτό μου, να μελετήσω το ελληνικό τραγούδι. Είναι κάτι που το νοσταλγούσα από παιδί. Σαν παιδί μεταναστών το αναζητούσα. Είσαστε εξαιρετικοί, συνεχίστε να κάνετε αυτό που κάνετε».

Και για ακόμη μια φορά, ο Θοδωρής Κουτσουπιάς ήταν αυτός που πέρασε στην επόμενη φάση του «The Voice of Greece», καθώς όπως επεσήμανε η Έλενα Παπαρίζου: «Θεωρώ ότι η σωστή απόφαση είναι να συνεχίσω με τον Θοδωρή».

Ακούστε την εντυπωσιακή ερμηνεία του Θοδωρή:

Από εδώ και πέρα ο νεαρός Αγρινιώτης βασίζεται στη στήριξη του κοινού μιας και ο κόσμος μπορεί να τον οδηγήσει ακόμη και στον Μεγάλο Τελικό της 28ης Δεκεμβρίου διεκδικώντας το συμβόλαιο με τη MINOS EMI, a Universal Music Company, τη μεγαλύτερη δισκογραφική εταιρεία της χώρας.