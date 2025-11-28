«The Voice»: Μάχη με ερμηνεία, αλλά χωρίς πρόκριση για τον Αγρινιώτη Σταμάτη Χούλη

Από το «Rising Star» του ΑΝΤ1 στο «The Voice of Greece» του ΣΚΑΪ ο Αγρινιώτης Σταμάτης Χούλης, ξανά με τον Χρήστο Μάστορα, έδωσε τη δική του μάχη στα «Battles», με Στέλιο Καζαντζίδη.

Η Άννα τραγούδησε το «I’ll never love again» της Lady Gaga.

O Σταμάτης Χούλης έδωσε μία ξεχωριστή ερμηνείας με το τραγούδι «Πάρε τα χνάρια» του Στέλιου Καζαντζίδη, συγκλονίζοντας τους κριτές και το κοινό.

Τέλος η Δέσποινα ερμήνευσε το «Golden», ένα τραγούδι από την επιτυχημένη ταινία κινουμένων σχεδίων του Netflix, «KPop Demon Hunters» και ήταν τελικά αυτή που προκρίθηκε στην επόμενη φάση.

Αν και η διαμονή του στο «The Voice» ήταν σύντομη, ο Σταμάτης κατάφερε να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στον μουσικό διαγωνισμό, όπως τα κατάφερε και στο μακρινό 2016, στο «Rising Star» του ΑΝΤ1.