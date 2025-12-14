«The Voice»: Έλενα Παπαρίζου για Μαραβέγια – «Θα επιστρέψω ακόμα πιο δυνατή»

Τον Κωστή Μαραβέγια στηρίζει στα Battles του «The Voice» στον ΣΚΑΪ, η Έλενα Παπαρίζου, στην πρώτη ανάρτησή της μετά τη νοσηλεία της.

Η Έλενα Παπαρίζου ακολουθεί τις οδηγίες των γιατρών της για την τρέχουσα εβδομάδα. Αλλά η καρέκλα της στο The Voice έχει αντικαταστάτη και μάλιστα τρεις φορές νικητή στο talent show του ΣΚΑΪ. Αφού ο Μαραβέγιας ήρθε για να τη στηρίξει και η Παπαρίζου στέλνει όλη τη θετική της ενέργεια για να «σκίσει» σε ένα ακόμη live των Battles.

Σε σχετική ανάρτηση η Παπαρίζου αναφέρει:

«Μετά από 9 υπέροχα χρόνια στο @thevoiceofgreece, ήρθε η στιγμή που, για πρώτη φορά, δεν μπόρεσα να παρευρεθώ σε κάποια γυρίσματα. Για κάτι που αγαπώ βαθιά και που με έχει συντροφεύσει σε τόσο σημαντικές στιγμές της ζωής μου…

Στο προηγούμενο γύρισμα, όταν έπρεπε να παραδώσω τα τραγούδια στο #TeamHelena, βρέθηκαν δίπλα μου δύο πολύ αγαπημένοι άνθρωποι. Ο κουμπάρος μου, Πάνος Μουζουράκης και ο λατρεμένος μου φίλο, Γιώργος Καπουτζίδης. Τους ευχαριστώ από καρδιάς για τη στήριξη και την αγάπη τους.

Και τώρα… στα γυρίσματα που δυστυχώς έπρεπε να απουσιάζω, εμφανίστηκε ο κουμπάρος του κουμπάρου μου. Ο ένας και μοναδικός, Κωστής Μαραβέγιας, ο Κωστής μου.

Με την παρουσία του δεν άφησε ποτέ η καρέκλα μου να μοιάζει άδεια. Και βοήθησε να παρθούν οι σωστές αποφάσεις για το Team Helena. Η γενναιοδωρία του, η αγάπη του και το χιούμορ του έγιναν πραγματικό στήριγμα αυτές τις μέρες.

Νιώθω βαθιά ευγνώμων και σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου.

Θα επιστρέψω ακόμα πιο δυνατή. Κωστή μου, σ’ αγαπώ πολύ!

Τα καλύτερα έρχονται»

Δείτε την ανάρτηση: