«The Voice»: Απογειώθηκε στα «Battles» ο 19χρονος Αγρινιώτης Θοδωρής Κουτσουπιάς!

Προκρίθηκε ο 19χρονος Θοδωρής Κουτσουπιάς από το Αγρίνιο, ξεχωρίζοντας στα «Battles» του «The Voice» και συγκινώντας την Έλενα Παπαρίζου με την ερμηνεία και την «καθαρή ψυχή» του.

Στο επεισόδιο της 29ης Νοεμβρίου, ο ταλαντούχους Αγρινιώτης ανέβηκε στην σκηνή των «Battles», αντιμέτωπος με τον Ζήση και τον Τάσο.

Ο 19χρονος Θοδωρής, που ασχολείται με τη μουσική από την παιδική του ηλικία, έδωσε τον καλύτερό του εαυτό, ερμηνεύοντας το παραδοσιακό τραγούδι «Να ‘σαν τα νιάτα δυο φορές».

Ακούστε την εντυπωσιακή ερμηνεία του:

Στη συνέχεια ο Ζήσης τραγούδησε το «Τίποτα εσύ», του Κωνσταντίνου Αργυρού, ενώ ο Τάσος ερμήνευσε το «Ίσως», του Γιάννη Βαρδή.

Η Έλενα Παπαρίζου, φανερά συγκινημένη, ανέβηκε στην σκηνή αγκαλιάζοντας και συγχαίροντας τον Θοδωρή και τους συμπαίκτες του. Απευθυνόμενη στον 19χρονο Αγρινιώτη, η Παπαρίζου ανέφερε: «Θαυμάζω πολύ όσα κάνεις, νομίζω ότι μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα γενικότερα. Μου αρέσεις πάρα πολύ και μου αρέσει που έχεις τόσο καθαρή ψυχή».

Τελικά ο Θοδωρής ήταν αυτός που έκλεψε την καρδιά της Παπαρίζου, κερδίζοντας και την πρόκριση στην επόμενη φάση στο «The Voice of Greece», του ΣΚΑΪ!