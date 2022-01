The Tourist: Η σειρά του BBC ροκάρει με Μιχάλη Ρακιντζή (ΔΕΙΤΕ VIDEO)

The Tourist η νέα σειρά του BBC ροκάρει με Μιχάλη Ρακιντζή και σίγουρα θα κερδίσει ανέλπιστα πολλούς υποστηρικτές από την Ελλάδα

Αίσθηση έχει προκαλέσει τις τελευταίες μέρες το γεγονός ότι η γνωστή, νέα μίνι σειρά του BBC «The Tourist», συμπεριέλαβε μέσα στις σκηνές της ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια του Μιχάλη Ρακιντζή.

Το τραγούδι «Δικός σου για πάντα» ήχησε μέσα στις σκηνές ενός επεισοδίου και έπαιξε μέχρι και στους τίτλους τέλους. Είναι γεγονός πως κάτι τέτοιο δεν είναι συνηθισμένο για την ελληνική σκηνή.

Το «The Tourist» πρόκειται για μία σειρά μυστηρίου. Θα διαρκέσει έξι επεισόδια και εξιστορεί την περιπέτεια ενός άνδρα, ο οποίος έχει απώλεια μνήμης έπειτα από ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα.

Η σειρά έκανε πρεμιέρα ανήμερα Πρωτοχρονιάς και βρίσκεται ήδη στη μέση της ιστορίας. Η αυλαία θα πέσει κατά πάσα πιθανότητα στις 30 Ιανουαρίου.

Το cast αποτελείται από μεγάλα ονόματα του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Βασικός χαρακτήρας είναι ο «The Man», τον οποίο ενσαρκώνει ο Τζέιμι Ντόρναν.

Ο ηθοποιός από την Ιρλανδία έγινε πασίγνωστος σε όλο τον κόσμο με τον ρόλο του ως Christian Grey στη τριλογία «Fifty Shades of Grey».

Μαζί του βρίσκονται οι Ντάνιελ Μακντόναλντ (Birdbox), Ντέιμον Χέριμαν (Justified, Once Upon A Time in Hollywood), Σάλομ Μπρουν Φράνκλιν (Line of Duty) και Όλαφουρ Ντάρι Όλαφσον (True Detective).

Στo cast ανήκει και ο Αλέξ Δημητριάδης (Ghost Ship).

Ο ίδιος έχει πρωταγωνιστήσει το 2018 σε μία ακόμη σειρά του BBC «One The Cry» ως ντετέκτιβ Peter Alexiadis.

Ο Αυστραλός προέρχεται από Έλληνες γονείς μετανάστες πρώτης γενιάς και ίσως αυτό να έπαιξε ρόλο στη σκηνή που τράβηξε πολλά βλέμματα στη χώρα μας.

Εκείνος και ο χαρακτήρας του Billy (Όλαφουρ Ντάρι Όλαφσον) βρίσκονται σε ένα αυτοκίνητο.

Ο Kostas ανοίγει το ραδιόφωνο και τότε ακούγεται το τραγούδι «Δικός σου για πάντα» από τον Μιχάλη Ρακιντζή. Στο σημείο εκείνο αρχίζει να το τραγουδάει σε άπταιστα ελληνικά.

Το τραγούδι εκτός από τη συγκεκριμένη σκηνή ακούστηκε και στους τίτλους τέλους του επεισοδίου.

Σίγουρα η σειρά θα κερδίσει ανέλπιστα πολλούς Έλληνες υποστηρικτές.

Ο Μιχάλης Ρακιντζής ανέβασε το απόσπασμα στο επίσημο κανάλι του στο YouTube.

