«The Crown»: Τί αποκαλύπτει πρωταγωνιστής για τον πρίγκιπα Χάρι

Αυτό συνέβη επειδή «είπε πάρα πολλά» σε συνέντευξη τύπου κατά την επιστροφή τους από ένα φιλανθρωπικό ταξίδι στην Ανταρκτική, μετά την οποία δεν μίλησαν ξανά.

Ο Γουέστ βρέθηκε με τον Δούκα του Σάσεξ σε ένα φιλόδοξο ταξίδι καθώς και οι δύο συμμετείχαν στη φιλανθρωπική εκδήλωση «Walking With the Wounded» το 2013.

Σε μια συνέντευξη τύπου κατά την επιστροφή τους, στην οποία παρευρέθηκε ο Γουέστ, είπε πώς ο τότε 29χρονος πρίγκιπας είχε δεξιότητες που βοήθησαν την ομάδα της Κοινοπολιτείας στο ταξίδι, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της λάσπης για να βοηθήσει στην κατασκευή των αποχωρητηρίων.

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε για το πώς γιόρτασε η ομάδα το τέλος του ταξιδιού, ο Γουέστ παραδέχτηκε ότι ο Χάρι ήπιε σαμπάνια από ένα προσθετικό πόδι και έκανε «αγενή αστεία».

Ο ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι ο πρίγκιπας Χάρι δεν του μίλησε ποτέ ξανά μετά τη συνέντευξη Τύπου, αν και ο Δούκας έχει παραδεχτεί στο παρελθόν ότι παρακολούθησε το «The Crown», στο οποίο ο 54χρονος υποδύεται τον πατέρα του, Κάρολο.

Και συνέχισε: «Συχνά έφτανε στο σημείο συνάντησης πριν από τους υπόλοιπους άντρες του και έχτιζε αυτές τις απίστευτα πολυτελείς, καστρωμένες τουαλέτες, με πολεμίστρες και θήκες για ρολά».

«Πρέπει να του πήρε 40 λεπτά τουλάχιστον για να τις φτιάξει, ήταν απλά υπέροχες. Συχνά καθόμουν στο αποχωρητήριο σκεπτόμενος «αυτή είναι ένα βασιλική τουαλέτα από κάθε άποψη!», πρόσθεσε.

«Δύο από τους Αυστραλούς τύπους γδύθηκαν και έτρεξαν γύρω από το κοντάρι, αλλά οι περισσότεροι από εμάς, συμπεριλαμβανομένου του Χάρι, μόλις πήγαμε σε μια διήμερη εκδρομή με τους Ισλανδούς οδηγούς φορτηγών που είχαν φέρει μαζί τους ένα θανατηφόρο ποτό από το σπίτι. Ήπιαμε πολύ αλκοόλ», είχε πει χαρακτηριστικά.

«Όλοι ήπιαμε σαμπάνια από τα προσθετικά πόδια του Ντάνκαν (ο Σλέιτερ, ένας διπλά ακρωτηριασμένος τραυματίας στο Αφγανιστάν το 2009, ο οποίος ήταν στη βρετανική ομάδα)», αποκάλυψε ότι πρόσθεσε: «Λοιπόν, είπε μερικά αγενή αστεία, τα οποία για έναν μη στρατιώτη σαν εμένα ήταν αρκετά σοκαριστικά!».

Μιλώντας στο ραδιόφωνο των Times την Κυριακή, ο Γουέστ είπε: «Κάπως [χάσαμε την επαφή επειδή] είπα πάρα πολλά σε μια συνέντευξη Τύπου, και έτσι, δεν μιλήσαμε μετά».

Και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι με ρώτησαν τι κάναμε. [Και] τι κάναμε για να γιορτάσουμε όταν φτάσαμε εκεί και [είπα] μάλλον πάρα πολλά».

Ο πρίγκιπας Χάρι διατήρησε μια πιο επίσημη παρουσία στη συνέντευξη Τύπου το 2014, λέγοντας: «Το να εμπνέεις άλλους είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους αυτής της φιλανθρωπίας. Να δείξουμε σε όσους έχουν υποστεί τραυματισμούς που άλλαξαν τη ζωή τους ότι όλα είναι ακόμα πιθανά.

Ότι αυτό το πραγματικά απίστευτο επίτευγμα θα υπενθυμίσει σε όλους ότι μπορούν να πετύχουν ό,τι θέλουν. Οι πληγωμένοι, οι τραυματίες και οι άρρωστοι [στρατιώτες] θέλουν απλώς να τους φέρονται με τον ίδιο τρόπο όπως πριν τραυματιστούν. Με σεβασμό».

Για κάποιους το ταξίδι μπορεί να είναι μεγαλύτερη πρόκληση και εναπόκειται σε εμάς να τους το κάνουμε όσο πιο εύκολο μπορούμε. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό με εκπαίδευση, με απασχόληση ή ακόμα και με περιπέτεια.

Ο Ντάνκαν Σλέιτερ πρόσθεσε: «Ο Χάρι ήταν πραγματικός ομαδικός παίκτης. Πάντα υπήρχε κάτι να κάνει και πάντα το υποκινούσε. Υπήρχαν τόσες πολλές ανατροπές. Περνούσε χρόνο με κάθε ομάδα κάθε μέρα. Πάντα φρόντιζε να ανακατεύεται, φέρνοντας τους πάντες στο προσκήνιο. Ήταν πολύ ωραίο καθώς ήταν τόσο κουρασμένος όσο όλοι οι άλλοι».

Αναφερόμενος στα αστεία με την σαμπάνια, είπε: «Αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα πόδια μου ως πρωτόγονο κουβά πάγου. Δεν ξέρω γιατί το κάναμε, αλλά το κάναμε!».

Η σειρά «The Crown» του Netflix ολοκληρώθηκε με την έκτη σεζόν της και επισήμως. Ωστόσο, ορισμένοι θαυμαστές της αναρωτιούνται γιατί δεν θα συνεχιστεί. Άλλωστε, έχει σημειώσει τεράστια επιτυχία και οι θεατές παγκοσμίως παρακολουθούν φανατικά τα επεισόδια.

Για τον δημιουργό και συγγραφέα Peter Morgan όμως, η έκτη σεζόν είναι και η τελευταία. Σηματοδοτεί το τέλος ενός πολύ μεγάλου κεφαλαίου, πράγμα που σημαίνει ότι μια έβδομη σεζόν είναι απίθανη. Σε συνέντευξή του στο Entertainment Tonight, ο Morgan αναφέρθηκε σε αυτό. Συγκεκριμένα, δήλωσε για την τελευταία σεζόν της σειράς: «Είναι το τέλος ενός μεγάλου ταξιδιού. Ενός φανταστικού ταξιδιού. Ελπίζω να το απολαύσετε όλοι. Είναι σαφές ότι αυτή είναι η τέλεια στιγμή να σταματήσουμε. Είναι το τέλειο σημείο. Είμαι ευγνώμων στο Netflix και τη Sony που με στήριξαν σε αυτή την απόφαση».

Η αλήθεια είναι ότι το αρχικό πλάνο, προέβλεπε πως το «The Crown» θα ολοκληρωνόταν σε πέντε σεζόν. Ωστόσο, τον Ιούλιο του 2020, το Netflix επιβεβαίωσε την έκτη σεζόν, αποδεικνύοντας ότι τα σχέδια του Morgan είχαν αλλάξει. Θυμίζουμε ότι η πρώτη σεζόν έγινε διαθέσιμη στο Netflix στις 4 Νοεμβρίου 2016. Γρήγορα εξελίχθηκε στην αγαπημένη σειρά των streamers.

«Δούλευα για τη σειρά κάθε μέρα, συμπεριλαμβανομένων των αργιών και των Χριστουγέννων για 10 χρόνια», δήλωσε ο Morgan στο Tudum τον Δεκέμβριο του 2023. «Είμαι περήφανος που έφτασα μέχρι το τέλος. Επίσης, είμαι περήφανος που έφερα εις πέρας όσα είχα πει». Έτσι, οι θεατές δεν θα δουν τηλεοπτικά την ερωτική ιστορία του πρίγκιπα Harry και της Meghan Markle. Παρόλο που παρακολούθησαν με χαρά το ειδύλλιο της Kate Middleton και του πρίγκιπα William.

Όπως διευκρινίζει ο δημιουργός Morgan: «Η ιστορία της Meghan και του Harry δεν έχει τελειώσει ακόμα σε καμία περίπτωση. Και είμαι χαρούμενος που δεν πρόκειται ποτέ να τη γράψω».

Οι τρεις ηθοποιοί που έπαιξαν τη βασίλισσα Ελισάβετ στη σειρά του Netflix, “The Crown” ενώνονται ξανά στο φινάλε της τελευταίας σεζόν που θα προβληθεί σήμερα 14/12.

Η Claire Foy και η Olivia Colman, η οποία υποδύθηκαν την μονάρχη στις πρώτες τέσσερις σειρές, εμφανίζονται πίσω από την Imelda Staunton, της τελευταίας ηθοποιού που ανέλαβε τον ρόλο.

Η σκηνή αυτή που σύμφωνα με την Daily Mail είναι και η τελευταία της σειράς διαδραματίζεται την στιγμή που στη σειρά η βασίλισσα αποχωρεί από τον γάμου του Πρίγκιπα Κάρολου με την Καμίλα το 2005 στο Παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στο Windsor.

Στο τελευταίο μέρος της σειράς, τη βασίλισσα Ελισάβετ απασχολεί η βαθιά κρίση στην οποία βρέθηκε η βασιλική οικογένεια μετά τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα, ενώ σκέφτεται όλο και περισσότερο την υστεροφημία της λίγο πριν γιορτάσει μισό αιώνα στον θρόνο, το 2002.

Οι δύσκολες σχέσεις του Καρόλου με τους γιους του, ο γάμος του με την Καμίλα και το μέλλον της μοναρχίας προβληματίζουν την Ελισάβετ που βλέπει μια αχτίδα ελπίδας στο νέο βασιλικό ειδύλλιο του Ουίλιαμ με την Κέιτ Μίντλετον.

Η Ελισάβετ αναπολεί τα πρώτα χρόνια του γάμου της με τον Φίλιππο και σκέφτεται τη σχέση της με την αδελφή της Μάργκαρετ λίγο πριν πεθάνει.

Ο θάνατος της βασίλισσας τον Σεπτέμβριο του 2022 έφερε αλλαγές στο αρχικό σενάριο που καλύπτει τα γεγονότα μέχρι το 2005.

The final chapter in The Crown’s journey. Now streaming. pic.twitter.com/1kpdNkvZmL

— The Crown (@TheCrownNetflix) December 14, 2023