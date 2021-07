The Conjuring 3 – Το Κάλεσμα 3 στο Δημοτικό Κινηματογράφο Ελληνίς !

Ο Θερινός Δημοτικός Κινηματογράφος ΄΄ΕΛΛΗΝΙΣ΄΄ από την Δευτέρα 12 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021

θα προβάλει την ταινία

Το Κάλεσμα 3

Ο Διάβολος με Έβαλε να το Κάνω

The Conjuring: The Devil Made me Do it

Καταλληλότητα ταινίας : ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 15

Ένας νεαρός που ήταν παρών σε μια τελετή εξορκισμού σκοτώνει χωρίς λόγο το σπιτονοικοκύρη του. Οι παραψυχολόγοι Εντ και Λορέιν Γουόρεν είναι πεπεισμένοι πως είναι δαιμονισμένος, κάτι που πρέπει να αποδείξουν μέχρι να οδηγηθεί στο δικαστήριο.

Σκηνοθεσία: Μάικλ Τσάβες

με τους: Πάτρικ Γουίλσον, Βέρα Φαρμίγκα, Ρουαΐρι Ο’Κόνορ, Σάρα Κάθριν Χουκ

Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΄΄ΕΛΛΗΝΙΣ΄΄ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ, ΩΡΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 9.30 μ.μ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 26410-56754

ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕ ΕΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΙΑ ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 6 ευρώ ΚΑΝΟΝΙΚΟ

4 ευρώ ΜΑΘΗΤΙΚΟ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – ΑΝΕΡΓΩΝ – ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ – ΑΜΕΑ (με την επίδειξη κάρτας )

Εγκαίνια Αλέξανδρου Μπάδα στο Αγρίνιο «Αναστοχασμός για το 1821: Με κρασί ή όχι»