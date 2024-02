“The Bird Experience”: Χορός για την απώλεια στο Θέατρο Ροές με ελεύθερη είσοδο

Το The Bird Experience είναι ένα Ευρωπαϊκό καλλιτεχνικό πρόγραμμα για την κοινότητα που πραγματοποιείται σε συνεργασία πέντε ανεξάρτητων ομάδων χορού: Next Door Project (Δανία), The Symptoms (Ουγγαρία), ΖΗΤΑ, ομάδα σύγχρονου χορού (Ελλάδα), Northern Sustainable Futures (Σουηδία) και Asociacion Compania Danza Vinculados (Ισπανία). Το πρόγραμμα αποτελείται από μια σειρά δράσεων και ολοκληρώνεται με τέσσερις παραστάσεις που θα πραγματοποιηθούν παράλληλα και σε ζωντανή σύνδεση μεταξύ των πέντε Ευρωπαϊκών πόλεων. Εστιάζει στην έννοια της απώλειας, ένα επίκαιρο βίωμα του σύγχρονου κόσμου, και εμπλέκει μέλη της κοινότητας στις εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές του δράσεις. Αντιμετωπίζοντας συνθήκες πολέμου, μεταναστευτικής και κλιματικής κρίσης, η απώλεια και κατ’ επέκταση το συναίσθημα της θλίψης, γίνονται απαραίτητα κομμάτια μιας υγιούς μετάβασης, ωστόσο ο σύγχρονος τρόπος που ζούμε αφήνει λίγα περιθώρια για να τα βιώσουμε και να τα αποδεχτούμε.

Στην Ελλάδα, η Ίρις Καραγιάν μαζί με τη δημιουργική της ομάδα, συνεργάζεται με το Melissa Network, το δίκτυο για γυναίκες μετανάστριες και προσφύγισσες που προωθεί την ενδυνάμωση και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά. Έντεκα γυναίκες από το δίκτυο συμμετέχουν στην παράσταση και μοιράζονται με το κοινό τις προσωπικές τους ιστορίες, εκφράζοντας αναμνήσεις και συναισθήματα. Με μέσα την κίνηση, τη φωνή και τη φιγούρα ενός μαύρου πουλιού που συμβολίζει την απώλεια, συνθέτουν ένα ζωντανό παζλ εικόνων που εναλλάσσεται.

Η παράσταση θα παρουσιαστεί στην Αθήνα στο Θέατρο Ροές Ιάκχου 16, Γκάζι 11854, 8, 9 & 10 Μαρτίου με ελεύθερη είσοδο.

Το πρόγραμμα των παραστάσεων

8 Μαρτίου

12:00 πρωινή παράσταση για σχολεία και ακολουθεί συζήτηση με τους συντελεστές

20:00 βραδινή παράσταση για κοινό

9 Μαρτίου

21:00 βραδινή παράσταση για κοινό

10 Μαρτίου

12:00 πρωινή παράσταση για κοινό

Συντελεστές

Επιμέλεια, σχεδιασμός, χορογραφία: Ίρις Καραγιάν

Μουσική σύνθεση και επιτέλεση: Θάνος Πολυμενέας Λιοντήρης

Καλλιτεχνικοί συνεργάτες: Εύη Νάκου (ήχος), Λία Χαμηλοθώρη (κίνηση), Πολένα Κόλια Πέτερσεν (κίνηση)

Σχεδιασμός φωτισμού: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Υπεύθυνος εικόνας και live streaming: Alphaplus Events, Άγγελος Ισαακίδης

Εκτέλεση παραγωγής: ΖΗΤΑ, ομάδα σύγχρονου χορού

Βοηθός χορογράφου: Πολένα Κόλια Πέτερσεν

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Ευαγγελία Σκρομπόλα

Social Media: Social Wave Ath

Ερμηνεύτριες: Viviane Ndonga Biokele, Iryna Chernova, Olga Kravchenko, Olena Oliinyk, Olesia Zhdanovych, Halyna Kotsyur, Anzhela Melenko, Olena Panasiuk, Olena Krukova, Maryna Nykytiuk, Tatiana Besidorska, Λία Χαμηλοθώρη, Πολένα Κόλια Πέτερσεν

Με τη χρηματοδότηση του προγράμματος Creative Europe

Με τη συνεργασία του Melissa Network

Λίγα λόγια για την ομάδα σύγχρονου χορού ΖΗΤΑ και την Ίριδα Καραγιάν

Η “ΖΗΤΑ, ομάδα σύγχρονου χορού” δραστηριοποιείται στο χώρο του χορού από το 2002 και χορογράφος της είναι η Ίρις Καραγιάν. Σκοπός της ομάδας είναι η δημιουργία και παρουσίαση χορογραφικών έργων, η καλλιτεχνική έρευνα, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων ερευνητικού, εκπαιδευτικού και κοινωνικού χαρακτήρα, η ανάπτυξη και διάδοση της τέχνης αλλά και της εκπαίδευσης του χορού στην Ελλάδα. Έχει επιμεληθεί και πραγματοποιήσει ανεξάρτητα εκπαιδευτικά εργαστήρια καθώς και ερευνητικά προγράμματα για καλλιτέχνες του χορού που επιθυμούν να εξελίξουν τη χορευτική τους σκέψη και πρακτική. Έργα της έχουν παρουσιαστεί σε Φεστιβάλ χορού στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το 2010 απέσπασε το 1ο βραβείο χορογραφίας Jarmila Jebrakova award στο New Europe Festival 2010, με τα έργα A time to mourn (2009) και Legacy (2010). Ανακηρύχθηκε καλλιτέχνης Aerowaves το 2013 με το έργο Mothers καθώς της το 2020 με το έργο Unauthorised. Τα έργα της έχουν υποστηριχθεί και επιχορηγηθεί από το ΥΠΠΟΑ, το ΕΚΕΘΕΧ, το Ίδρυμα Ωνάση, το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου, το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. https://www.iriskarayan.com/