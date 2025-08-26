Θαύμα στην Ουκρανία: Στρατιώτης επέζησε με κομμένο λαιμό για 5 μέρες μετά από βασανιστήρια

Μια από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες του πολέμου στην Ουκρανία είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας, στην οποία ένας Ουκρανός στρατιώτης κατάφερε να επιζήσει με κομμένο λαιμό για πέντε ημέρες, γλιτώνοντας βέβαιο θάνατο.

Ειδικότερα, ο 33χρονος Ουκρανός στρατιώτης υπηρετούσε σε μονάδα της ουκρανικής Εθνοφρουράς που πολεμούσε στο μέτωπο του Ποκρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία, η οποία δέχθηκε επίθεση από ρωσικές δυνάμεις.

Οι ουκρανικές δυνάμεις αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν και ο Βλάντισλαβ, όπως ονομάζεται ο Ουκρανός στρατιώτης, θέλησε να σώσει μερικούς συμπατριώτες του από την προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων. Ωστόσο, στην πορεία αιχμαλωτίστηκε και μεταφέρθηκε με άλλους αιχμαλώτους πολέμου σε ένα υπόγειο.

Εκεί, υπέστησαν σκληρά βασανιστήρια από Ρώσους στρατιωτικούς, όπως αποκάλυψε ο ίδιος στο ημερολόγιό του: «Σε κάποιους έβγαλαν τα μάτια, σε άλλους τους έκοψαν τα χείλη και τα γεννητικά όργανα και σε άλλους τα αυτιά και την μύτη».

Ο Βλάντισλαβ υπέστη τις ίδιες ακραίες βιαιότητες αφού του έκοψαν τον λαιμό και στην συνέχεια οι Ρώσοι τον πέταξαν σε έναν λάκκο, πιστεύοντας ότι ο Ουκρανός στρατιώτης θα ξεψυχούσε σε λίγα λεπτά.

Όμως, ο ίδιος δεν το έβαλε κάτω και παρά τα φρικτά τραύματά του, κατάφερε να σηκωθεί αιμορραγώντας και για τις επόμενες πέντε ημέρες σερνόταν προς τις ουκρανικές θέσεις, με αποτέλεσμα να τον εντοπίσουν και να τον μεταφέρουν εκτάκτως σε νοσοκομείο για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Πλέον, ο 33χρονος Βλάντισλαβ βρίσκεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας ενός περιφερειακού νοσοκομείου στο Ντνιπροπετρόφσκ και όπως αποκαλύπτει η σύζυγός του στον ουκρανικό ιστότοπο Suspilne, ανυπομονεί να δει την 4χρονη κόρη του, ενώ σκέφτεται να επιστρέψει στα πεδία των μαχών για να βοηθήσει τους συμπατριώτες του.

Από την άλλη, ο Γενικός Διευθυντής του νοσοκομείου στο οποίο νοσηλεύεται ο Βλάντισλαβ δηλώνει συγκλονισμένος από το θάρρος και την δύναμη ψυχής του Ουκρανού στρατιώτη: