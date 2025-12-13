Θάνος Μικρούτσικος: «Προσπαθώ να μη σκέφτομαι το βαρύ όνομα που κουβαλάω», είπε ο γιος του

Με τον χώρο της τέχνης ασχολείται ο Στέργιος Μικρούτσικος, γιος του αείμνηστου Θάνου Μικρούτσικου, ο οποίος αποκάλυψε ότι εδώ και δύο χρόνια είναι ηθοποιός, στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη.

Το πρωί του Σαββάτου (13.12.2025) προβλήθηκαν στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» τα όσα είπε ο νεαρός καλλιτέχνης για τον Θάνο Μικρούτσικο, τα όνειρα που κάνε για το μέλλον αλλά και το «βαρύ όνομα» που κουβαλά. Μάλιστα, ο Στέργιος Μικρούτσικος ανέφερε ότι δεν πρόλαβε να συζητήσει με τον πατέρα του την απόφασή του να γίνει ηθοποιός.

«Προς το παρόν εργάζομαι ως ηθοποιός, αλλά γενικά με ενδιαφέρει το θέατρο και ο κινηματογράφος. Δεν γνωρίζω ακόμα πού θα καταλήξει αυτό, μπορεί και στη σκηνοθεσία», δήλωσε αρχικά ο Στέργιος Μικρούτσικος.

Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι σκέφτεται ότι πρέπει να αποδείξει πράγματα λόγω του ονόματός του αλλά δίνει έμφαση στα όσα πιστεύει ότι έχουν σημασία για τον ίδιο.

«Προσπαθώ να μην σκέφτομαι το βαρύ όνομα που κουβαλάω, αλλά να επικεντρώνομαι στη δουλειά μου. Όλοι οι άνθρωποι έχουν μεγαλώσει με κάποιους γονείς και έχουν κάποια πράγματα να διαχειριστούν. Αυτό προσπαθώ να το κάνω πιο προσωπικά, δεν του δίνω τόση βαρύτητα γιατί πάντα θα έχει κάποιος κάτι να πει πάνω σε αυτό. Πράγματα που προφανώς σε αγχώνουν και σε κάνουν να αναρωτιέσαι αν αξίζεις ή όχι», ανέφερε.

«Προφανώς και σκέφτομαι μέσα στην ημέρα ότι έχω κάτι να αποδείξω, ότι αξίζω, λόγω του ονόματος που κουβαλάω. Αλλά επιμένω στο ότι προσπαθώ να επικεντρώνομαι σε άλλα πράγματα που πιστεύω ότι έχουν σημασία και να μην ασχολούμαι τόσο πολύ εν τέλει με τον εαυτό μου. Αν έλεγα ότι δεν με αγχώνει η σύγκριση θα ήταν ψέμα, σίγουρα με αγχώνει», πρόσθεσε.

«Νιώθω ότι πολύ συχνά παραβιάζεται η ιδιωτικότητά μου, βρίσκεσαι από πολύ μικρή ηλικία σε μία έκθεση που δεν σου αξίζει. Παίζω δύο χρόνια στο θέατρο, δεν έχω προλάβει να κάνω κάποια βήματα για να με παίρνουν τηλέφωνο και να με ρωτάνε.

Με θυμώνει αυτή η νοοτροπία ότι ντε και καλά, επειδή κουβαλάω ένα όνομα, πιστεύουν ότι έχουν κάθε δικαίωμα πάνω μου και μπορούν να κριτικάρουν οτιδήποτε και αν πω, επειδή είμαι ο γιος κάποιου», δήλωσε ακόμα ο Στέργιος Μικρούτσικος.

«Ο πατέρας μου δεν ζούσε όταν αποφάσισα να γίνω ηθοποιός. Ίσως το άκουσε τελευταία στιγμή, αλλά δεν το είχαμε συζητήσει», εξομολογήθηκε στη συνέχεια για τον αξέχαστο μουσικό του.

«Μου λείπουν τα καθημερινά πράγματα με τον πατέρα μου, όχι τα πολύ μεγάλα. Δύο πράγματα που μου λείπουν είναι ότι ρίχναμε σουτάκια στην αυλή του σπιτιού και εγώ ήμουν τέρμα και το άλλο ότι μαθαίναμε ισπανικά μαζί», παραδέχτηκε στη συνέχεια ο Στέργιος Μικρούτσικος.

Πηγή: newsit.gr