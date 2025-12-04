Θάνατος ΕΠΟΠ στη Ρόδο: Τι αναφέρει για την έκρηξη χειροβομβίδας ο τεχνικός σύμβουλος στο πόρισμά του

Έχει συνταχθεί από τον τεχνικό σύμβουλο, ένα πρώτο πόρισμα για το θάνατο του 19χρονου ΕΠΟΠ στη Ρόδο από την έκρηξη χειροβομβίδας

Η υπόθεση του 19χρονου ΕΠΟΠ Ραφαήλ Γαλυφιαννάκη, που σκοτώθηκε όταν εξερράγη χειροβομβίδα κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης στη Ρόδο, βρίσκεται πλέον στο πιο κρίσιμο στάδιο της διερεύνησής της.

Όλα έχουν πλέον μεταφερθεί στο επίπεδο των εργαστηριακών αναλύσεων, με κεντρικό ρόλο να διαδραματίζει η ιατροδικαστική έκθεση. Ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας κ. Γιάννης Τσιάμπας έχει ήδη συντάξει ένα πρώτο πόρισμα, βασισμένο στα τεχνικά δεδομένα και αναμένεται να το καταθέσει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης στοιχεία της οποίας θα συμπεριλάβει στο πόρισμά του.

Πιθανόν μέχρι το τέλος της εβδομάδας ή ακόμη και αρχές της επόμενης να ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση και τα ευρήματά της να ρίξουν φως στον αδόκητο θάνατο του 19χρονου Ραφαήλ.

Πόρισμα Τσιάμπα: Ταυτοποιήθηκε η χειροβομβίδα που εξερράγη σε άσκηση

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πολυσέλιδο πόρισμα του κ. Τσιάμπα θα γίνεται εκτενής αναφορά στην ταυτότητα της χειροβομβίδας η οποία εξερράγη και σκότωσε τον νεαρό στρατιώτη και τραυμάτισε σοβαρό τον 39χρονο επιλοχία. Σύμφωνα με τον τεχνικό σύμβουλο, πρόκειται για μοντέλο 126A1 αμερικανικής προέλευσης, γομωμένο στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο του 1967. Είναι η χαρακτηριστική «Lemon Grenade», η αποκαλούμενη «χειροβομβίδα-λεμόνι» που χρησιμοποιήθηκε ευρέως στον πόλεμο του Βιετνάμ και αναγνωρίζεται από το χαρακτηριστικό, σχεδόν λεμονοειδές σχήμα της και τα κίτρινα γράμματα που φέρει στον κορμό της. Πρόκειται για πυρομαχικό υψηλής παλαιότητας, του οποίου η συμπεριφορά κατά τη χρήση εξετάζεται πλέον προσεκτικά από τους ειδικούς.

Τι πήγε λάθος με τη χειροβομβίδα

Ο κ. Τσιάμπας εκτιμά ότι η έκρηξη πιθανότατα σημειώθηκε στα χέρια του 39χρονου στρατιωτικού που χειριζόταν τη χειροβομβίδα. Σε ανάλογα περιστατικά, όπως εξηγεί στο iefimerida, «ο κάτοχος συνήθως υφίσταται απώλεια άκρου, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι η ενεργοποίηση έγινε τη στιγμή που το πυρομαχικό βρισκόταν στο χέρι του 39χρονου». Η ακτίνα δράσης της συγκεκριμένης χειροβομβίδας είναι τα πέντε μέτρα με αποτέλεσμα η έκρηξή της να προκάλεσε τον θάνατο του 19χρονου και τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του 39χρονου. Ο κ. Τσιάμπας εξηγεί επίσης πως, «σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΝΑΤΟ, οι χειροβομβίδες δεν έχουν θεωρητικά ημερομηνία λήξης, ωστόσο απαιτείται να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες ασφαλούς φύλαξης και συντήρησης». Αυτοί περιλαμβάνουν συγκεκριμένες συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και περιβάλλοντος.

