Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι: Αίτημα της ΕΛΑΣ στον Δήμο Αθηναίων «λουκέτο» στο κλαμπ

Αίτημα υπέβαλε η ΕΛΑΣ στον Δήμο Αθηναίων για «λουκέτο» στο κλαμπ στο Γκάζι, έξω από το οποίο κατέρρευσε και άφησε την τελευταία της πνοή η 16χρονη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, από τα δεδομένα και τις μαρτυρίες που έχουν συλλεχθεί από τις Αρχές, διαπιστώνεται ότι το εν λόγω κλαμπ προμήθευε με αλκοολούχα ποτά ανήλικους πελάτες.

Επιπλέον, οι Αρχές ζήτησαν επίσημη πληροφόρηση από το ΕΚΑΒ σχετικά με τον αριθμό των περιστατικών που διακομίστηκαν σε νοσοκομεία από την περιοχή εκείνο το βράδυ, ώστε να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις συνθήκες που επικρατούσαν.

Πάνω από 140 δικογραφίες για πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους

Σοβαρή ανησυχία για τη μη εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την πώληση αλκοόλ και την είσοδο ανηλίκων σε νυχτερινά κέντρα εγείρει η πρόσφατη τραγωδία στο Γκάζι, όπου έχασε τη ζωή της μία 16χρονη.

Τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας είναι σοκαριστικά, καθώς οι δικογραφίες που έχουν σχηματιστεί για σχετικές παραβάσεις ξεπερνούν τις 144.

Μιλώντας το πρωί της Παρασκευής (24/10) στο OPEN, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, αποκάλυψε το μέγεθος των ελέγχων: μέσα σε μόλις τρεις μήνες, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 24.000 ελέγχους σε νυχτερινά μαγαζιά, προκειμένου να διαπιστωθεί η εφαρμογή του νόμου.

«Είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη να ζητά ταυτότητα»

Η κ. Δημογλίδου τόνισε ότι η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων.

«Είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη του κάθε μαγαζιού να ζητά ταυτότητα, ώστε να ξέρει αν πρόκειται για ενήλικο ή ανήλικο άτομο. Το γνωρίζουν πολύ καλά», επεσήμανε.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., από το «σαφάρι» των ελέγχων έχουν σχηματιστεί πάνω από 140 δικογραφίες.

Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι σε περιπτώσεις υπερβολικής χρήσης αλκοόλ που οδηγούν ανήλικο στο νοσοκομείο, ακολουθείται η αυτόφωρη διαδικασία. Όπου χρειάζεται, επιβάλλεται «σφράγιση» του καταστήματος, ενώ με το νέο αυστηρότερο πλαίσιο οι ιδιοκτήτες κινδυνεύουν ακόμα και με οριστική ανάκληση της λειτουργίας της επιχείρησής τους.

Τι προβλέπει η νομοθεσία

Η νομοθεσία προβλέπει αυστηρούς κανόνες, τόσο για την προμήθεια αλκοόλ, όσο και για την είσοδο ανηλίκων:

Απαγόρευση: Απαγορεύεται η πώληση, προσφορά και διάθεση αλκοολούχων ποτών σε ανηλίκους και από ανηλίκους.

Κέντρα Διασκέδασης: Απαγορεύεται σε ανηλίκους η είσοδος, η παραμονή και η οποιασδήποτε μορφής απασχόληση σε κέντρα διασκέδασης και αμιγή μπαρ. (Εξαιρούνται μόνο οι προαναγγελμένες ιδιωτικές εκδηλώσεις, με υποχρέωση ενημέρωσης των Αρχών 48 ώρες πριν).

Υποχρέωση Ελέγχου: Τα φυσικά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα υποχρεούνται να ελέγχουν και να εξακριβώνουν την ενηλικότητα του προσώπου με την επίδειξη έγχαρτου ή ψηφιακού εγγράφου. Αν υπάρχει αμφιβολία, οφείλουν να μην προχωρήσουν στην πώληση ή στην είσοδο του ανηλίκου.

Τέλος, προβλέπονται αυστηρές διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για όσους παραβιάζουν τους παραπάνω κανόνες.

Πηγή: ethnos.gr