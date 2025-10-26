Θάνατος 16χρονης από αλκοόλ: Ηλικιωμένος άστεγος ο υπεύθυνος του μπαρ στο Γκάζι;

Φήμες επιμένουν ότι ηλικιωμένος άστεγος είναι υπεύθυνος του καταστήματος στο Γκάζι όπου έχασε τη ζωή της η 16χρονη.

Ο ηλικιωμένος άντρας φημολογείται ότι είναι «μπροστινός» και σε άλλα καταστήματα της περιοχής. Λέγεται μάλιστα ότι ο άντρας εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς να κοιμάται σε παγκάκι.

Σύμφωνα με φήμες που κυκλοφορούν και ήρθαν σε γνώση του dnews.gr και του Βασίλη Σκουρή:

O υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο για τη λειτουργία του καταστήματος που έχασε τη ζωή της η 16χρονη και που σφράγισε χθες ο Δήμος Αθηναίων είναι ένας ηλικιωμένος άστεγος!

Η αστυνομία τον εντόπισε να κοιμάται στα παγκάκια!

Ο άστεγος φέρεται να είναι «μπροστινός» και άλλων καταστημάτων της περιοχής! Φέρεται δηλαδή να είναι υγειονομικός υπεύθυνος και σε άλλα μαγαζιά και μάλιστα με ποσοστό ιδιοκτησίας!

Σε βάρος του έχουν εκδοθεί -σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες- πρόστιμα για φορολογικές και άλλες παραβάσεις, με το συνολικό της ύψος να αγγίζει ακόμα και τα δυο εκατομμύρια ευρώ!

Εφόσον οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν, θα πρόκειται για μείζον σκάνδαλο με σημαντικότατες ευθύνες των αρμοδίων της πολιτείας.