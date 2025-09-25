Θάνατοι Στεφανίας και Άκη: Κι άλλη αναβολή στο Εφετείο - Στις 24 Φεβρουαρίου το Δικαστήριο

Έχασαν το μέτρημα των αναβολών οι συγγενείς της Στεφανίας Μουλαρά και του Άκη Κάκου, με μία ακόμη αναβολή στο Εφετείο, ενώ το επόμενο Δικαστήριο ορίστηκε για τις 24 Φεβρουαρίου.

Αναβολή για τις 24 Φεβρουαρίου 2026, πήρε το Εφετείο για τον θάνατο της Στεφανίας Μουλαρά και του Άκη Κάκου μετά από αίτημα του ενός από τους τρεις δικηγόρους του κατηγορουμένου ότι δεν μπορούσε να παραστεί λόγω άλλων υποχρεώσεων.

Οι συγγενείς των δυο αδικοχαμένων νέων βίωσαν για μια ακόμη φορά τον πόνο που βιώνουν επτά χρόνια τώρα με τις συνεχείς αναβολές στα Δικαστήρια.

Η αδελφή της Στεφανίας, Βικτωρία Μουλαρά εκφράζει την δυσαρέσκειά της με έντονο τρόπο σε ανακοίνωσή της:

ΚΟΡΟΪΔΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΑΣ

Είμαι η Βικτώρια, η αδερφή της Στεφανίας Μουλαρά.

Η Στεφανία και ο Άκης χάθηκαν άδικα το 2018. Επτά χρόνια μετά, δεν έχουμε ακόμα δικαιωθεί.

Και τώρα, ο φονιάς πήρε αναβολή επειδή λέει δεν μπορούσε να παραστεί ένας από τους τρεις δικηγόρους του. Τρεις δικηγόροι!

Κι όμως, το δικαστήριο δεν βόλεψε τον κατηγορούμενο και η δίκη μετατέθηκε για τις 24/2/2026. Δηλαδή τι; Αν δεν βολεύει τον φονιά, σταματάει η Δικαιοσύνη; Οι οικογένειες των θυμάτων να σαπίζουν στην αναμονή, να μετράνε χρόνια πόνου και αδικίας, και ο φονιάς να κερδίζει χρόνο; Αυτή είναι η ελληνική δικαιοσύνη; Να παίζει παιχνίδια στις πλάτες μας;

Η Στεφανία και ο Άκης δεν είναι αριθμοί στον πίνακα. Είναι άνθρωποι. Είναι η ζωή μας.

Η μνήμη τους δεν μπορεί να γίνεται έρμαιο των «βολικών» αναβολών, των δικηγορικών παιχνιδιών και της ανοχής ενός συστήματος που αφήνει τον κατηγορούμενο να αποφασίζει πότε θα δικαστεί. Αυτή η αναβολή είναι ντροπή. Δεν είναι δικαιοσύνη. Είναι κοροϊδία. Είναι ατιμωρησία. Είναι η απόδειξη ότι στην Ελλάδα οι δράστες έχουν περισσότερα δικαιώματα από τα θύματα.

Φτάνει πια. Απαιτώ: Να σταματήσουν οι γελοίες αναβολές. Να προχωρήσει άμεσα η δίκη. Να υπάρξει πραγματική δικαιοσύνη για τη Στεφανία, τον Άκη και κάθε θύμα. Η δικαιοσύνη που καθυστερεί τόσα χρόνια δεν είναι δικαιοσύνη. Είναι συνενοχή. Και δεν θα τη δεχτώ άλλο.

Πηγή: aixmi-news.gr