Θανατηφόρο τροχαίο στο Παλαιό Φάληρο: Νεκρή ηλικιωμένη πεζή που παρασύρθηκε από όχημα

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, όταν όχημα παρέσυρε και σκότωσε ηλικιωμένη πεζή.

Το τραγικό συμβάν εκτυλίχθηκε στις 19:30 το απόγευμα της Δευτέρας (20/10) επί της Λεωφόρου Αμφιθέας στο Παλαιό Φάληρο.

Ειδικότερα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες το όχημα που οδηγούσε μία γυναίκα 60 ετών, παρέσυρε μία ηλικιωμένη γυναίκα ηλικίας, 85 ετών.

Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο Λαϊκό Νοσοκομείο όπου δυστυχώς κατέληξε.

Δείτε το βίντεο:

Έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.

Πηγή: ertnews.gr