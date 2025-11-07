Θανατηφόρο τροχαίο στο Διδυμότειχο: Ένας νεκρός από σύγκρουση φορτηγού με Ι.Χ.

Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό σημειώθηκε, όταν συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά ένα φορτηγό με κατεύθυνση προς Διδυμότειχο , το οποίο μετέφερε οικοδομικά υλικά με νέα ΕΙΧ αυτοκίνητο με κατεύθυνση προς Ορεστιάδα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (7.11.25), στις 5.30 περίπου στον κόμβο Θυρέας επι του κάθετου οδικού άξονα Αρδανίου – Ορμενίου. Από τη σύγκρουση ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο οδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου, ενώ απεγκλωβίστηκε και ο οδηγός του φορτηγού ο οποίος έχει τις αισθήσεις του. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τους μετέφερε διαδοχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου.

Ο οδηγός του Ι.Χ. που έχασε τη ζωή του είναι 39 χρονών. Ο οδηγός του φορτηγού έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα στο χέρι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στην Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.

Από την σύγκρουση αναποδογύρισε το φορτηγό αυτοκίνητο με αποτέλεσμα ο δρόμος να γεμίσει μεγάλη ποσότητα αμμοχάλικου.

Πηγή: ertnews.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi