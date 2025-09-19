Θανατηφόρο τροχαίο στην Θεσσαλονίκη: «Κλείσανε τον δρόμο του παιδιού» - Συγκλονίζει ο πατέρας του 29χρονου

Συγκλονίζουν τα λόγια του πατέρα του 29χρονου μοτοσικλετιστή στη Θεσσαλονίκη που έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα, όταν η μηχανή του συγκρούστηκε με φορτηγό.

Ο 29χρονος το πρωί της Τετάρτης (17.9.25) τραυματίστηκε σοβαρά, όταν η μηχανή του «καρφώθηκε» με φορτηγό στη συμβολή των οδών Λαέρτου και Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, και δυστυχώς κατέληξε λίγες ώρες αργότερα στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες.

«Κλείσανε τον δρόμο του παιδιού»

«Υπάρχει βίντεο, υπάρχει η έκθεση της Τροχαίας, δεν την έχουμε διαβάσει ακόμα, την έχουμε πάρει. Προφανώς η νταλίκα, η βουλγάρικη, έκανε πολλές μανούβρες. Είχε 3 – 4 άτομα να κάνουν κουμάντο την νταλίκα. Κόψανε τον δρόμο εντελώς ξαφνικά και εκεί περνούσε το παιδί και έπεσε επάνω στην νταλίκα, κλείσανε τον δρόμο του παιδιού δηλαδή», ανέφερε ο πατέρας του 29χρονου, μιλώντας στο MEGA.

«Έπειτα από πολύωρη προσπάθεια κατέληξε»

«Εμείς μένουμε 2 λεπτά από εκεί που έγινε, είχε ξυπνήσει να κάνει τα αυγά του, τους χυμούς του, να πάει στη δουλειά και έγινε αυτό το πράγμα. Το παιδί κατέληξε στο Γεννηματάς, μετά από πολύωρη προσπάθεια ‘κατέληξε’. Αυτό είναι κακούργημα, το έχει βγάλει η Τροχαία Θεσσαλονίκης, είναι κακούργημα, τώρα ο εισαγγελέας τι θα κάνει; Δεν υπάρχει ούτε ταχύτητα, ούτε να πούμε ότι το παιδί ήταν… Μηχανές είχε και άλλη μηχανή πιο μικρή και αυτή εδώ την έχει 2 – 3 χρόνια, δεν είναι νέος οδηγός, ξέρει πολύ καλά και τα αμάξια και τα μηχανάκια. Δεν είναι θέμα ότι ήταν κάποιος ερασιτέχνης οδηγός», πρόσθεσε.

Κακουργηματική δίωξη στους 4 συλληφθέντες για το θανατηφόρο τροχαίο

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων για την υπόθεση, του 54χρονου Βούλγαρου οδηγού του φορτηγού και τριών ακόμη ατόμων, τα οποία, σύμφωνα με την προανάκριση της Τροχαίας, καθοδηγούσαν τον πρώτο προκειμένου να διασχίσει κάθετα τη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής.

Όπως έγινε γνωστό, η δίωξη που απαγγέλθηκε αφορά τις εξής πράξεις (σε βαθμό κακουργήματος):

Επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο, και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου.

Επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και άνθρωπο, και η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου, κατά συναυτουργία.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε τακτικό ανακριτή και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

Βίντεο-σοκ από το τροχαίο

Πηγή: enikos.gr