Θανατηφόρο τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη: Ψάχνουν τον οδηγό που εγκατέλειψε τον 44χρονο

Συγκλονίζει το βίντεο ντοκουμέντο λίγα δευτερόλεπτα μετά τo θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα στην Πέτρου Ράλλη, όπου μηχανή συγκρούστηκε με πατίνι και είχε σαν αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνδρας 44 χρόνων.

Οι δείκτες του ρολογιού έδειχναν έξι και δέκα σήμερα (02/10/2025) το πρωί, όταν έγινε το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη συμβολή της Πέτρου Ράλλη με την Αγία Άννη, όπου μηχανή συγκρούστηκε με το πατίνι στο οποίο επέβαινε ένας 44χρονος άνδρας από το Μπαγκλαντές. Ο οδηγός της μηχανής εγκατέλειψε το σημείο, ενώ ο αλλοδαπός άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνειο νοσοκομείο. Εκεί οι γιατροί προσπάθησαν να τον κρατήσουν στη ζωή ωστόσο δεν τα κατάφεραν με αποτέλεσμα ο 44χρονος άνδρας να αφήσει την τελευταία του πνοή λίγη ώρα αργότερα.

Στο οπτικό υλικό του newsit.gr αποτυπώνονται οι στιγμές που ακολουθούσαν μετά το τροχαίο. Όπως θα δείτε κι εσείς στο βίντεο δύο μηχανές σταματούν αμέσως μετά το τροχαίο με τους οδηγούς τους να κατεβαίνουν από αυτές και να κατευθύνονται προς το σημείο όπου έγινε η μοιραία σύγκρουση. Η μία μηχανή σταματάει στην αριστερή πλευρά και δίπλα από το διαχωριστικό διάζωμα, ενώ η άλλη στο πεζοδρόμιο.

Δείτε το βίντεο:

Και οι δύο οδηγοί θα κατέβουν από τις μοτοσυκλέτες τους, ενώ αυτός που έχει σταθμεύσει στο πεζοδρόμιο μιλάει συνεχώς στο κινητό του τηλέφωνο. Ο οδηγός της άλλη μηχανής θα επιστέψει και πάλι στη μοτοσυκλέτα του και θα φύγει από το σημείο. Και οι δύο παραπάνω άνδρες δεν αποκλείεται να κληθούν από τις αστυνομικές αρχές προκείμενου να δώσουν κάποια κατάθεση για το εάν είδαν τον οδηγό της μηχανής που χτύπησε το πατίνι και εγκατέλειψε το αλλοδαπό άνδρα.

Αμέσως μετά στο σημείο θα φτάσει το ασθενοφόρο όπου θα μεταφέρει τον 44χρονο στο νοσοκομείο.