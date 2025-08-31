Θανατηφόρο τροχαίο στην Εθνική Οδό Κοζάνης - Λάρισας: Νεκρός 28χρονος οδηγός
Τροχαίο δυστύχημα, σημειώθηκε στο 2ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Κοζάνης-Λάρισας. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, νεκρός απεγκλωβίστηκε ο οδηγός του οχήματος, 28 ετών.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το ΙΧ φαίνεται πως έσπασε με σφοδρότητα το στηθαίο του δρόμου, με αποτέλεσμα τον θανατηφόρο τραυματισμό του νεαρού.
Ο 28χρονος φορούσε κοστούμι και το αυτοκίνητο είχε λευκές κορδέλες, κάτι που ενδεχομένως σημαίνει ότι ο νεαρός είχε πάει σε κάποιο γάμο.
cnn.gr