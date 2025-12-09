Θανατηφόρο τροχαίο στην Άρτα: Νεκρός οδηγός φορτηγού που μετέφερε λάδια στην Ιόνια Οδό

Τροχαίο δυστύχημα με νεκρό έναν οδηγό σημειώθηκε στην Ιόνια Οδό στην Άρτα όταν φορτηγό με ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας, το οποίο μετέφερε λάδια, από άγνωστη, μέχρι στιγμής, αιτία ξέφυγε από την πορεία του και ανατράπηκε.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις δέκα το βράδυ της Τρίτης (9.12.25) και ήταν ιδιαίτερα δύσκολη.

Από τους άνδρες της 5ης ΕΜΑΚ έγινε χρήση διασωστικής σειράς για τον απεγκλωβισμό του οδηγού ενώ είχε προηγηθεί η άρση του τράκτορα από δύο γερανούς ιδιωτών που έφτασαν από την Άρτα.

Τα φορτηγό που κινούνταν με κατεύθυνση προς την Πάτρα ήταν φορτωμένο με ελαιόλαδο. Εικάζεται ότι μετακινήθηκε το φορτίο και αυτή ήταν η αιτία για την εκτροπή του οχήματος.

Η σορός του άτυχου άνδρα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρεται στο νοσοκομείο της Άρτας.

