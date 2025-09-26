Θανατηφόρο τροχαίο στην Άρτα: Νεκρός 66χρονος οδηγός μοτοσικλέτας μετά από σφοδρή σύγκρουση

Θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Άρτα με νεκρό 66χρονο οδηγό μοτοσικλέτας μετά από σφοδρή σύγκρουση με δύο άλλα οχήματα.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε σήμερα το πρωί, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025, στο 72ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων–Άρτας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 66χρονος ημεδαπός συγκρούστηκε διαδοχικά με δύο οχήματα: ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 53χρονος και ένα Ι.Χ.Φ. που οδηγούσε 54χρονος, επίσης ημεδαποί.