Θανατηφόρο τροχαίο στη Ναύπακτο: Δύο μηχανές συγκρούστηκαν με αγροτικό (εικόνες)

Μια ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο έλαβε χώρα το πρωί της Κυριακής 26/10 στη Ναύπακτο, μετά από θανατηφόρο τροχαίο με έναν νεκρό και δύο τραυματίες.

Το τροχαίο έλαβε χώρα στην εθνική οδό Ναυπάκτου-Ιτέας, στο ύψος του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίου Νικολάου Δωρίδας.

Συγκεκριμένα, δύο μηχανές μεγάλου κυβισμού συγκρούστηκαν μετωπικά με ένα αγροτικό αυτοκίνητο. Από την σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο αναβάτης της μίας μηχανής ενώ ο άλλος μεταφέρθηκε τραυματισμένος με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο οδηγός του αγροτικού είναι 49 ετών, κάτοικος Ερατεινής.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο διακόπηκε για αρκετή ώρα, ενώ έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από τη Ναύπακτο και συγκεκριμένα 2 πυροσβεστικά οχήματα με 4 άνδρες, καθώς και άνδρες του αστυνομικού τμήματος Ευπαλίου.

Για τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Ευπαλίου.

Δείτε εικόνες από το δυστύχημα:

Πηγή: Σωτήρης Καρέλης