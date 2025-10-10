Θανατηφόρο τροχαίο στη Μεσσηνία: Νεκρή 65χρονη γυναίκα - Την παρέσυρε αυτοκίνητο

Θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Μεσσηνία, όταν αγροτικό όχημα που οδηγούσε 73χρονος παρέσυρε 65χρονη γυναίκα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.

Το τραγικό συμβάν έγινε το βράδυ της Πέμπτης (9.10.25) στην επαρχιακή οδό Αγίου Ανδρέα – Πύλου. Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας στη Λογγά, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ήταν ήδη αργά.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις. Την προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Α.Τ. Κορώνης.

Πηγή: cnn.gr