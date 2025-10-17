Θανατηφόρα τροχαία: Δύο νεκροί σε καραμπόλα στην Αθηνών-Λαμίας - Νεκρός αναβάτης μηχανής και στην Αθηνών-Κορίνθου

Δύο θανατηφόρα τροχαία σημειώθηκαν με απολογισμό δύο νεκροί στην Αθηνών - Λαμίας και ένα νεκρός αναβάτης μηχανής στην Αθηνών - Κορίνθου

Τελευταίο χρονικά το τροχαίο με καραμπόλα που σημειώθηκε στον παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας στο ύψος των Αφιδνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τροχαίο που σημειώθηκε υπό άγνωστες συνθήκες ενεπλάκησαν τρία ΙΧ με δύο ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους, ενώ άγνωστος είναι ο αριθμός των τραυματιών.

Η τροχαία έχει, μάλιστα, διακόψει την κυκλοφορία στον παράδρομο της εθνικής.

Νωρίτερα, περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα είχε σημειωθεί και άλλο τροχαίο δυστύχημα με έναν αναβάτη μηχανής να χάνει τη ζωή του στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος της Νέας Περάμου.

Κατά τις πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε όταν η μηχανή του άνδρα συγκρούστηκε με το φορτηγό ενώ αυτό ήταν σταματημένο σε χώρο στάθμευσης.

