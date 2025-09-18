Θανατηφόρα καραμπόλα 4 οχημάτων στη Βουλιαγμένης: Νεκρή μια 64χρονη, τραυματίστηκαν άλλα τρία άτομα

Θανατηφόρα καραμπόλα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης με μια γυναίκα ηλικίας 64 ετών να χάνει τη ζωή της σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο τροχαίο που σημειώθηκε στο ύψος της πρώην Αμερικανικής Βάσης ενεπλάκησαν τέσσρα οχήματα - τρία ΙΧ και ένα ταξί.

Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή της η 64χρονη γυναίκα, ενώ τραυματίστηκαν ακόμα τρία άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό.

