Θανάσης Παυλάκης: Το Σάββατο στο Μεσολόγγι η κηδεία του πατέρα του Γιώργου Παυλάκη

Αυτό το Σάββατο στο Μεσολόγγι η κηδεία του Θανάση Παυλάκη, όπου συγγενείς, γνωστοί και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον πατέρα του καμεραμάν, Γιώργου Παυλάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή 9 μέρες μετά το χαμό του γιου του.

«Βαρύ» πένθος έχει σκορπίσει στην κοινωνία του Μεσολογγίου η απώλεια του Αθανάσιου Παυλάκη, πατέρα του εικονολήπτη που έφυγε ξαφνικά πριν από εννέα ημέρες την ώρα του καθήκοντος, εν μέσω ρεπορτάζ.

Ο Αθανάσιος Παυλάκης, γιος του Γεωργίου, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί το Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 5:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Μεσολογγίου, όπου συγγενείς, φίλοι και συμπολίτες θα πουν το τελευταίο «αντίο».

Συγκινητικά μηνύματα συνοδεύουν την οικογένεια που βιώνει διπλή απώλεια σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.

Στο πλευρό του εκλιπόντος παραμένουν η σύζυγός του Μαρία, τα παιδιά του Σπύρος και Ελευθερία, καθώς και τα αγαπημένα του εγγόνια Μαρία, Αθανάσιος, Ευθυμία και Αθανάσιος.

Η σορός θα βρίσκεται στην Εκκλησία μισή ώρα νωρίτερα από τις 4:30 μ.μ.