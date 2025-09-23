Θανάσης Παπαθανάσης: Συνάντηση με Θ. Κοντογεώργη για το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Αιτωλοακαρνανίας

Συνάντηση του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας Θανάση Παπαθανάση με τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη για το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Αιτωλοακαρνανίας

Ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας, Θανάσης Παπαθανάσης, συναντήθηκε με τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάση Κοντογεώργη, με αντικείμενο το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Αιτωλοακαρνανίας.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι αναπτυξιακές προτεραιότητες της περιοχής, τα μεγάλα έργα υποδομών που απαιτούν επιτάχυνση, καθώς και οι ειδικές πολιτικές που θα ενισχύσουν την οικονομική και κοινωνική πρόοδο του τόπου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη βελτίωση του συντονισμού κυβέρνησης, Περιφέρειας και Δήμων, ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Μετά τη συνάντηση, ο κ. Παπαθανάσης δήλωσε:

«Η Αιτωλοακαρνανία έχει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης που μπορούν να αναδειχθούν μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης. Η συνεργασία με τον Υφυπουργό Θανάση Κοντογεώργη και τους θεσμικούς μας φορείς είναι κρίσιμη για να προχωρήσουν γρήγορα έργα που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και θα δημιουργήσουν νέες προοπτικές για τον τόπο μας. Προχωράμε με σχέδιο, ενότητα και αποφασιστικότητα.»

Το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Αιτωλοακαρνανίας εντάσσεται στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, με στόχο να υλοποιηθούν έργα ουσίας που θα αλλάξουν την εικόνα της περιοχής και θα δώσουν νέα δυναμική στην Αιτωλοακαρνανία.