Θανάσης Παπαθανάσης: «Η παρουσία του Γιάννη Βρούτση στο Αγρίνιο επανεπιβεβαιώνει ότι το ΔΑΚ “Μιχάλης Κούσης” προχωρά με απόλυτη προτεραιότητα»

Ο βουλευτής της Αιτωλοακαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας Θανάσης Παπαθανάσης αναφέρθηκε στην επίσκεψη του Γ. Βρούτση πως η παρουσία του επιβεβαιώνει πως το ΔΑΚ , προχωρά με απόλυτη προτεραιότητα

Στην άφιξη του Υφυπουργού Αθλητισμού κ. Γιάννη Βρούτση στο Αγρίνιο, με αντικείμενο την επανεπιβεβαίωση της πορείας υλοποίησης του έργου ανακατασκευής και συνολικής αναβάθμισης του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αγρινίου «Μιχάλης Κούσης», αναφέρθηκε με δήλωσή του ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας, Θανάσης Παπαθανάσης.



Το έργο της ανακατασκευής του ταρτάν του στίβου και της συνολικής αναβάθμισης του ΔΑΚ Αγρινίου προϋπολογισμού 1,3 εκατομμυρίων ευρώ, έχει ήδη ενταχθεί στο εθνικό πρόγραμμα του Υφυπουργείου Αθλητισμού για τον εκσυγχρονισμό αθλητικών υποδομών σε όλη τη χώρα, κάτι το οποίο είχε ανακοινώσει ο Υφυπουργός κ.Βρούτσης κατά τη συνάντησή του με τον κ. Παπαθανάση στην από 10-10-25 συνάντησή τους στο Υπουργείο Αθλητισμού.

Η παρουσία του Υφυπουργού στο Αγρίνιο επιβεβαιώνει στην πράξη ότι η Κυβέρνηση και το Υφυπουργείο Αθλητισμού προχωρούν σταθερά στην υλοποίηση ενός παρεμβατικού έργου που απαντά σε ένα διαχρονικό αίτημα της πόλης, των αθλητικών συλλόγων και της νεολαίας του Αγρινίου.

Σε δήλωσή του ο Θανάσης Παπαθανάσης αναφέρει:

«Ο αθλητισμός είναι για εμάς πυλώνας κοινωνικής συνοχής, υγείας και παιδείας. Γι’ αυτό και η αναβάθμιση του ΔΑΚ Αγρινίου “Μιχάλης Κούσης” αποτέλεσε από την πρώτη στιγμή σημαντική διεκδίκηση απέναντι στους συμπολίτες μας. Εξασφαλίσαμε την ένταξη του έργου στο εθνικό πρόγραμμα αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων και σήμερα, με την παρουσία του Υφυπουργού Αθλητισμού στο Αγρίνιο, επιβεβαιώνεται ότι το έργο προχωρά. Πρόκειται για μια ουσιαστική επένδυση στη νέα γενιά και στον αθλητισμό της περιοχής μας».