Θανάσης Παπαθανάσης: Επανεξελέγη Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αιτωλοακαρνανίας

Επανεξελέγη ο Θανάσης Παπαθανάσης Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αιτωλοακαρνανίας

Με ισχυρή εντολή και αυξημένα ποσοστά επανεξελέγη Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αιτωλοακαρνανίας ο Θανάσης Παπαθανάσης, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη των φαρμακοποιών του νομού στο πρόσωπό του και στο έργο του.

Στις εκλογές, ο συνδυασμός «Ενωμένοι Φαρμακοποιοί» εξασφάλισε και τις 9 έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ για την Αντιπροσωπεία στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο ο Θανάσης Παπαθανάσης κατέλαβε την πρώτη θέση με τεράστια πλειοψηφία εκλέγοντας ο συνδυασμός του συνολικά 2 από τους 3 αντιπροσώπους του Συλλόγου στο κορυφαίο όργανο του κλάδου.

Ο κ. Παπαθανάσης δήλωσε:

«Η ευθύνη είναι μεγάλη. Η εμπιστοσύνη των συναδέλφων μου δίνει τη δύναμη να συνεχίσω να τους υπηρετώ και να τους εκπροσωπώ με ακόμη μεγαλύτερη αφοσίωση και πάθος. Προχωρούμε ενωμένοι, με σχέδιο, για έναν Σύλλογο πιο ισχυρό, πιο σύγχρονο και πάντα δίπλα στον φαρμακοποιό και στην κοινωνία της Αιτωλοακαρνανίας που υπηρετούμε»