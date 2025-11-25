Θανάσης Παπαθανάσης: «Άμεση κινητοποίηση για την αποζημίωση και την αποκατάσταση των ζημιών στη Βόνιτσα»

Ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας, Θανάσης Παπαθανάσης, πραγματοποίησε σήμερα σειρά αυτοψιών στις πληγείσες περιοχές του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας μαζί με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Κώστα Κατσαφάδο, μετά τα εκτεταμένα καιρικά φαινόμενα που προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και τοπικές υποδομές.

Κατά την επίσκεψη, ο κ. Παπαθανάσης και ο Υφυπουργός ενημερώθηκαν αναλυτικά από τον Δήμαρχο κ Κασόλα, τις υπηρεσίες και τους πολίτες για το μέγεθος των καταστροφών και τις άμεσες ανάγκες για τους δημότες. Παράλληλα, επισημάνθηκε η ταχύτητα καταγραφής των ζημιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες και η ανάγκη ενημέρωσης των πολιτών ώστε να προχωρήσουν άμεσα οι αποζημιώσεις των πληγέντων.

Ο Θανάσης Παπαθανάσης δήλωσε:

«Βρεθήκαμε σήμερα στη Βόνιτσα με τον Υφυπουργό κ. Κατσαφάδο για να δούμε από κοντά τις ζημιές και να διασφαλίσουμε ότι κανένας συμπολίτης μας δεν θα μείνει αβοήθητος. Η κυβέρνηση ανταποκρίνεται με σχέδιο, ταχύτητα και αποφασιστικότητα. Προχωρούμε άμεσα στην ολοκλήρωση της καταγραφής και στην καταβολή των αποζημιώσεων, ενώ παράλληλα εξετάζονται πρόσθετα μέτρα στήριξης όπου χρειάζεται».

Ο κ. Παπαθανάσης ευχαρίστησε τον Δήμαρχο και τις υπηρεσίες του Δήμου και της Περιφέρειας για την άμεση κινητοποίηση και επισήμανε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τα συναρμόδια υπουργεία, ώστε η Αιτωλοακαρνανία να λάβει άμεσα τη στήριξη και τις λύσεις που χρειάζεται.