Θανάσης Παφίλης: Σε επέμβαση καρδιάς υπεβλήθη ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ
Σε χειρουργική επέμβαση καρδιάς υπεβλήθη πρόσφατα ο Θανάσης Παφίλης μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ.

 

Σε ανακοίνωση του ο Θανάσης Παφίλης ευχαρίστησε «θερμά όλους όσοι συνέβαλαν να αντιμετωπιστεί με επιτυχία το εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα υγείας του».

Ευχαρίστησε γιατρούς και νοσηλευτές ο Παφίλης

Ιδιαίτερες ευχαριστίες, απευθύνει ο Θανάσης Παφίλης στον καρδιοχειρουργό Νεκτάριο Κογεράκη, αναπληρωτή διευθυντή του Β’ Καρδιοχειρουργικού Τμήματος του Ωνάσειου Νοσοκομείου και την ομάδα του καθώς επίσης και το νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου.

Επίσης ευχαριστεί το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», όπως αναφέρει.

Σύμφωνα με πληροφορίες του in ο Θανάσης Παφίλης αναρρώνει και δείχνει διαρκή βελτίωση, ενώ έχει φτάσει να περπατάει ένα χιλιόμετρο τη μέρα.

